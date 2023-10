Nie od dziś wiadomo, że Ania Adamczyk jest przykładem jednej z bardziej kontrowersyjnych bohaterek miłosnego show "Hotel Paradise All Stars". Wszyscy dziwią się, jak w tak filigranowym ciele mieści się tyle energii. Ania co rusz zaskakuje swoimi pomysłami. Okazuje się, że poza kamerami także potrafi zaskoczyć!

Reklama

"Hotel Paradise": Ania Adamczyk jest zakochana?

W ostatnim czasie wielbiciele miłosnego show TVN-u nie mogą narzekać na nudę. Produkcja show przygotowała dla nich istną niespodziankę w postaci specjalnej edycji z udziałem gwiazd z poprzednich edycji. Tym sposobem na wizji ponownie możemy podziwiać naszych ulubieńców. Nie da się także ukryć, że na szklanym ekranie nie brakuje niespodziewanych zwrotów akcji oraz wielkich emocji. W końcu ostatnio program "Hotel Paradise. All Stars" opuściły aż dwie uczestniczki, Sara i Luiza. Całkiem niedawno natomiast do rajskiego hotelu przybyła Ania Adamczyk, doskonale znana z pierwszej edycji miłosnego show. Ta nieustannie zaskakuje!

Mat. prasowe Hotel Paradise

Zobacz także: "Hotel Paradise": Grzegorz jest nie do poznania. Zdecydował się na odważny zabieg

Po jej przybyciu do programu widzowie od razu zauważyli, że Ania Adamczyk z "Hotelu Paradise" przeszła totalną metamorfozę. Ku ich zdziwieniu drobna blondynka od razu nawiązała mocną więź z Maurycym z trzeciej odsłony show. Pozostali uczestnicy także szybko dostrzegli, że pomiędzy tą dwójką iskrzy. Sami zainteresowani natomiast nie ukrywali, że są sobą zainteresowani, nie szczędząc sobie czułości. Co prawda, ci aż do zakończenia show nie mogą zdradzać, jak potoczyły się ich losy. Jednak uczestniczka show co nieco zdradziła.

Instagram @ania.adamczyk_

Zobacz także: "Hotel Paradise": Eliza i Jay przeżyli trudne chwile: "Byliśmy wyśmiewani"

Ku zaskoczeniu internautów na instagramowym profilu uczestniczki "Hotelu Paradise" pojawiło się wymowne nagranie z równie wymownym podpisem:

- I said yes [przy.red. powiedziałam tak]

Na opublikowanym filmiku uczestniczka show pokazuje pokaźny bukiet czerwonych róż oraz... srebrny pierścionek równie pokaźnych rozmiarów!

Instagram @ania.adamczyk_

Reklama

Myślicie, że to sprawka Maurycego?

Instagram @ania.adamczyk_