"Hotel Paradise": Eliza zaskoczyła zdjęciem do dowodu. Wyszło odważnie, a komentarz Jay'a rozbraja 

Eliza z "Hotelu Paradise" opublikowała na Instastory zdjęcie z uśmiechem na twarzy i zapowiada, że zaczyna nowy etap swojego życia. Uczestniczka randkowego hitu nie ukrywa, że jest naprawdę szczęśliwa i poprosiła swoich obserwatorów, aby trzymali za nią kciuki. To nie koniec zmian! Za miesiąc ma się wydarzyć coś wyjątkowego... Eliza z "Hotelu Paradise" poinformowała o dużych zmianach w jej życiu i zapowiada kolejne! Eliza w "Hotelu Paradise" była jedną z najmłodszych uczestniczek. Mimo zaledwie 19 lat udało jej się znaleźć miłość w programie i dziś razem z Jay'em tworzą szczęśliwy związek, mieszkając w Polsce razem z rodzicami uczestniczki. Para założyła nawet swój kanał w serwisie YouTube, a nawet prowadzą razem działalność. To nie koniec zmian w życiu Elizy z "Hotelu Paradise" ! Uczestniczka właśnie pochwaliła się szczęśliwą nowiną: I'm soooo happy! - zaczęła swój wpis na Instastory Eliza Eliza z 5. edycji "Hotelu Paradise" szybko zdradziła, jaki jest jej powód do tak wielkiej radości i pisze wprost, że wraca na studia. Uczestniczka randkowego hitu TVN7 nie ukrywa, że to nie koniec zmian: Zaczęłam studiować again! Trzymajcie kciuki, żeby tym razem kierunek spodobał mi się kierunek. + za około miesiąc zrobię coś o czym marzyłam od dawna - zapowiada Eliza Milewska. Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Szahira znowu schudła: "Prawie płakałam na siłowni ze szczęścia" Po zakończeniu przygody z "Hotelem Paradise" Eliza i Jay nadal są parą, choć początkowo niewielu fanów programu dawało im szansę na dłuższą relację. Pod ostatnim zdjęciem z podróży, Eliza napisała: "Francja mi służy", a tymczasem internauci nie mają wątpliwości, że tak naprawdę miłość jej służy: -...