"Hotel Paradise": Marika gorzko o związku Elizy i Jay'a! Nie wierzy w ich uczucia?

Kłótnia Elizy i Mariki była pierwszym poważnym konfliktem w 5. edycji "Hotelu Paradise". Ostra wymiana zdań, w której Marika nazwała Elizę "żmiją" spotkała się z krytyczną reakcją fanów. Widzowie stają po stronie Mariki, dostrzegając, że Eliza ma chyba zamiar skłócić jedną z najmocniejszych par i zdecydowała się na bezkompromisową grę. Widzowie nie wybaczą tego 19-latce! "Hotel Paradise 5" Fani krytykują Elizę: "dobra z niej manipulatorka" Odkąd wpatrzony w Elizę Grzegorz opuścił "Hotel Paradise" , uczestniczka stara się zbudować swoją nową relację z Michałem. Rzecz w tym, że ich związek nie opiera się na wzajemnej ciekawości i poznawaniu się, a mieszaniu w innych parach. Po odpadnięciu Grzegorza Eliza bardzo zbliżyła się do Jay'a co spowodowało ogromną zazdrość w Marice. Oliwy do ognia dolała suto zakrapiana impreza, podczas której Jay i Eliza spędzali ze sobą każdą chwilę. W pewnym momencie Marice puściły nerwy i nazwała Jaya "frajerem". Kto by pomyślał, że to słowo wzbudzi aż tyle emocji w Elizie, która uzna, że nazwanie kogoś "frajerem" jest gorsze od życzenia mu śmierci... Marika wściekła się na Elizę, że rozdmuchuje to słowo za bardzo i doprowadziła, do jej kryzysu w parze z Jayem. Uczestniczka nawet nazwała Elizę żmiją! Fani zdecydowanie stoją po stronie Mariki i nie kryją krytyki wobec Elizy: - Frajer gorszy niż życzenie śmierci? Loool... dziecinko wyłącz filmy Vegi i nie pij tyle. - Tu już chyba wytrzeźwiała wiec myślałam, że przeprosi za całą sytuację i przyzna się do błędu, że za bardzo nakręciła a ona odwróciła kota ogonem, masakra - Prawda zabolała Elizkę. Bardzo ona irytuje. Mam nadzieję, że Marika razem z innymi szybko się jej pozbędą z hotelu😂🔥 - komentują...