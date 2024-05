Po emocjonalnym rozstaniu z Elizą Jay z "Hotelu Paradise" postanowił dodać kolejne oświadczenie. Okazuje się, że mężczyzna żałuje tylko jednego. Zobaczcie, o czym mówi zrozpaczony Jay. Były uczestnik hitowego show nagle zwrócił się do internautów. Sprawdźcie, co napisał o rozstaniu z Elizą.

Jay i Eliza zakochali się w sobie bez pamięci podczas 5. edycji "Hotelu Paradise". Po zakończonej emisji programu potwierdzili swój związek i byli ze sobą 2,5 roku. Uczestnicy show chętnie relacjonowali swoją codzienność, pokazywali również zdjęcia ze swoich wspólnych wyjazdów. Jednak jakiś czas temu fani dostrzegli, że Jay i Eliza rzadziej pokazują się razem i spekulowało się o ich zerwaniu. Para starała się nie odpowiadać na komentarze, aż do teraz! Kilka dni temu Eliza i Jay potwierdzili swoje rozstanie. Eliza postanowiła dodać oświadczenie, a chwilę później głos zabrał Jay, który nie krył żalu i smutku.

(...)Nie mogę to uwierzyć lub akceptować, ale muszę. Nie mogę spać a jak się obudzę mam wrażenie, że to był koszmar. Niestety nie był. Dziękuje wam z całego serca, jak bardzo nas wspieraliście. Te ostatnie dwa i pół lata były najpiękniejsze w moim życiu i do ostatniego oddechu będę za nich wdzięczny

- pisał wówczas Jay.