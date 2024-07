W związek Oliwii i Kuby po "Hotelu Paradise 5" mało kto wierzył, ze względu na okoliczności w jakich się rozpoczął. Wydawało się jednak, że uczestnicy utarli nosa hejterom po powrocie do Polski. Dziś ich relacja to niestety już przeszłość. Oliwia i Kuba z "Hotelu Paradise" nie rozstali się z zgodzie i nie szczędzili sobie wzajemnych uszczypliwości. Teraz uczestniczka pokazała w sieci wymowne nagranie pt. "Twój toxic ex próbuje do ciebie wrócić". To przytyk w stronę byłego?

"Hotel Paradise 5": Oliwia śmieje się z nagrania o toksycznym ex

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że Oliwia i Kuba z "Hotelu Paradise 5" rozstali się. Wieści zostały potwierdzone przez uczestnika, którym przy okazji zasugerował, że jego była partnerka nie jest tak lojalna, na jaką się kreuje. Sama zainteresowana stwierdziła, że odniesie się do wydarzeń, kiedy będzie na to gotowa.

Na Instagramie Oliwia z "Hotelu Paradise" udostępniła nagranie polskiego TikTokera. Zabawny filmik o nazwie "Twój toxic ex próbuje do Ciebie wrócić", Oliwia opisała słowami:

- Boziu, jakie to prawdziwe. Obejrzyjcie całość haha

Czyżby sugerowała, że sytuacja nawiązuje do któregoś z jej związkowych doświadczeń?

Jakiś czas temu to Kuba z "Hotelu Paradise" wbił szpilę Oliwii po rozstaniu. Wówczas uczestnik show zasugerował, że został bardzo zraniony przez swoją byłą partnerkę. Oliwia chociaż początkowo była bojowo nastawiona, już nie chce komentować byłej relacji. Obecnie każde z nich skupia się na realizacji własnych celów. Kuba coraz częściej widywany jest na sali treningowej. Oliwia z kolei z chęcią relacjonuje swoje życie prywatne w mediach społecznościowych.

