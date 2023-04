Kuba z "Hotelu Paradise" zareagował na pytania internautów o swoją relację z Oliwią. To już koniec ich związku. "Kochani to nie żart" wyznaje były uczestnik.

Kuba z "Hotelu Paradise" poinformował o rozstaniu z Oliwią. Były uczestnik randkowego show podczas relacji na InstaStories odpowiedział na pytania o swoją relację z partnerką i wyznał, że to już koniec ich związku. Kuba opublikował gorzki komentarz z którego wynika, że ma żal do Oliwii. Internauci z kolei zaczęli zastanawiać się, czy to nie jest kolejny żart ze strony przystojniaka. Ten szybko wyjaśnił, że naprawdę rozstał się z ukochaną. W sieci zawrzało, a Oliwia opublikowała zaskakujący komentarz, w którym uderzyła w byłego partnera.

Kuba z "Hotel Paradise" gorzko o rozstaniu z Oliwią

Oliwia i Kuba wzięli udział w piątej edycji "Hotelu Paradise". I chociaż fani i pozostali uczestnicy nie do końca wierzyli, że ich relacja ma szansę przetrwać po programie, to para dała sobie szansę po powrocie do Polski. Niestety, od kilku tygodni fani niepokoili się o związek byłych uczestników show Telewizyjnej Siódemki. Internauci już w lutym zastanawiali się, czy Oliwia i Kuba z "Hotel Paradise" rozstali się. Niestety, teraz okazuje się, że para naprawdę zakończyła swój związek!

Kuba z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories zabrał głos w sprawie rozstania z Oliwią.

Tak, nie jesteśmy razem. Ktoś nie jest tak lojalny na jakiego się kreuje- napisał były uczestnik randkowego show.

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Kasper i Laura nadal są razem? Te zdjęcia mówią wszystko

Instagram @kubasobczak_

Zaskoczeni internauci nie mogli uwierzyć, że to już koniec związku Oliwii i Kuby. Fani zapytali wprost, czy Kuba żartuje z rozstania, ale były uczestnik randkowego show potwierdził, że to naprawdę już koniec. Zdradził powody rozstania?

Kochani to nie żart. Mam masę wiadomości żebym powiedział co się stało. Pozwólcie, że póki co nie chcę o tym mówić- wyznał Kuba.

Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Eliza i Jay opuścili szpital. Jak się czują? Jay: "Jestem taki zdesperowany"

Instagram @kubasobczak_

Oliwia z "Hotelu Paradise" komentuje rozstanie i uderza w Kubę

Po wyznaniu Kuby internauci zaczęli komentować ostatnie zdjęcie Oliwii na Instagramie i pytali, czy zdradziła byłego partnera. Była uczestniczka show zareagowała na pytania i uderzyła w Kubę!

Kuba zarzuca Ci brak lojalności. Rozstaliście się, bo go zdradziłaś?- pytają internauci.

dobrze napisane „zarzuca”. Kuba stosuje wobec mnie mobing, co jest karalne, jak widac nie zawsze osoba, która kochasz jest taka jaka myslisz ze jest. Chce mnie teraz „zniszczyć” wrzucajac różne rzeczy do internetu. Zdrady z mojej strony nie było nigdy😉 Pozdrawiam- odpowiedziała Oliwia.

W kolejnym komentarzu Oliwia znów zabrała głos w sprawie rozstania z Kubą.

Jak przyjdzie czas odpowiedni to wypowiem się na ten temat, narazie jest to świeża sprawa i czuje się najzwyczajniej w świecie zle, dlatego nie będę więcej mówić nic narazie- wyznała.

Niestety, wygląda na to, że Oliwia i Kuba po rozstaniu nawet nie zamierzają udawać, że rozstali się w przyjaźni. Myślicie, że zdradzą, dlatego zakończyli związek?

Zobacz także: Klaudia El Dursi zdradza pierwsze szczegóły "Hotel Paradise All Stars"! "To będzie totalny ogień"

Mat. prasowe Hotel Paradise