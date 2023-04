"Hotel Paradise 5": Kuba wbija szpilę Oliwii po rozstaniu. Zaskakujące słowa

Fani od dłuższego czasu podejrzewali, że związek finalistów czwartej edycji "Hotelu Paradise" to już przeszłość. Teraz wreszcie sam zainteresowany odniósł się do licznych plotek i opublikował na swoim Instagramie wymowny wpis, dotyczący jego relacji z Naną. Czy para podjęła dezycję o rozstaniu? Sprawdźcie, co napisał Łukasz! "Hotel Paradise 4": kryzys u Nany i Łukasza Uczucie Nany i Łukasza rodziło się na naszych oczach w czwartej edycji kontrowersyjnego show. Para z "Hotelu Paradise" miała zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwnikówJuż po programie Nana i Łukasz udowodnili, że to, co ich łączy jest prawdziwe - wówczas były uczestnik randkowego show przeprowadził się z Belgii do Polski, do swojej ukochanej. Ostatnio Nana z nostalgią wspominała początki związku z Łukaszem w "Hotelu Paradise" , jednak teraz okazuje się jednak, że od tamtego czasu sporo się zmieniło. Zakochani nie patrzą już na siebie przez różowe okulary, a różnice jakie ich dzielą coraz bardziej dają się we znaki. Fani już dawno podejrzewali, że Nana rozstała się z Łukaszem z "Hotelu Paradise" . Teraz uczestnik w odpowiedzi na liczne pytania opublikował oświadczenie: - Ostatnio nie tak kolorowo i różowo jak na zdjęciu... Każdy się wychował w innym środowisku. Każdy wyniósł coś ze swojego środowiska. Każdy jest pewny, że tak powinno być a nie inaczej. Więc każdy ma swoje zdanie. Co jest dobre oczywiście. No ale cóż... Jest dobrze do pewnego dnia, a później po tym dniu już nic nie wiadomo. Było różnych sytuacji i z jednej i z drugiej strony - wyznał. Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Monika rzuciła w Hanię butelką? "To było namaszczenie" Na tym się jednak nie skończyło. Okazało się, że kryzys pomiędzy uczestnikami "Hotelu...