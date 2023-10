Najnowszy post Klaudii El Dursi wzbudził duże emocje. Internauci z zaciekawieniem dopytują, czy format jeszcze powróci na antenę. Prowadząca odpowiedziała na pytanie, a przy okazji napisała kilka słów o minionych dwóch miesiącach, które spędziła w egzotycznej Kolumbii przy okazji nagrań do show. Koniecznie poznajcie szczegóły!

Reklama

"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi zakończyła nagrywki i wraca do Polski

Fani hitowego formatu TVN-u mają prawdziwe powody do radości, bowiem ekipa na czele z prowadzącą Klaudią El Dursi już od dwóch miesięcy szykowała dla nich dwa kolejne sezony miłosnego show. Dla samych zainteresowanych czas ten był naprawdę intensywny. Szczególnie, że jak się okazało, tym razem możemy się spodziewać zupełnie nowej odsłony show. Produkcja przygotowała dla fanów formatu specjalną edycję "Hotel Paradise All Stars", w której zobaczymy dobrze znanych uczestników z poprzednich edycji, którzy do tej pory nie znaleźli swojej drugiej połówki. Przez cały czas trwania nagrywek prowadząca z dużym zaangażowaniem pokazywała szczegóły show. Teraz jednak nadszedł czas pożegnań.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Marietta i jej ukochany podzielili się szczęśliwą nowiną! Fani: "Magia"

Jeszcze przed chwilą Klaudia El Dursi zdradzała pierwsze szczegóły "Hotel Paradise All Stars", a już teraz przyszło się jej pożegnać. Fani prowadzącej mogli poczuć się zmartwieni po jej ostatnim, pożegnalnym poście. Ci jednak mogą spać spokojnie, bo ulubienica fanów, póki co żegna się tylko i wyłącznie z Kolumbią:

- Kolumbio dziękuje Ci za te wspólne 2 miesiące i choć nie poznałam Cię tak, jak chciałam, to i tak będę cudownie wspominać ❤️ Czy wrócę ? Nie wiem... ale bagaż doświadczeń bezcenny✨ - napisała wyraźnie wzruszona prowadząca na swoim Instagramie.

Instagram/Klaudia El Dursi

Zobacz także: "Hotel Paradise": Wiktoria ma problemy ze zdrowiem. Pokazała niepokojące zdjęcie

Pod postem Klaudii El Dursi posypały się więc liczne komentarze internautów:

- Czyżby "Hotel Paradise" się skończy I nie ma go w tv ???? ???????????????????? - dopytywali internauci.

Prowadząca odpowiedziała:

- Już w maju nowa edycja ☺️ - uspokoiła wszystkich zmartwionych.

Pod postem posypały się także liczne komplementy:

- Jesteś najpiękniejsza kobieta z całego tego insta !!! ❤️ - ❤️ kobieta torpeda.

Reklama

Czekacie już na nowe edycje?

Instagram/Klaudia El Dursi

Instagram @klaudia_el_dursi