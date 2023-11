W tygodniu finałowym "Hotelu Paradise" emocje sięgają zenitu, a uczestnicy muszą się zmierzyć z coraz to trudniejszymi konkurencjami. Oliwia i Paweł są parą z najkrótszym stażem, ale w konkurencjach radzą sobie bardzo dobrze. Niestety, w ostatnim zadaniu, w którym uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o swoim partnerze Oliwia zaliczyła małą wpadkę. Zauważyliście, co zrobiła?

Reklama

Oliwia z "Hotel Paradise" zaliczyła wpadkę tuż przed finałem

W końcu doczekaliśmy się finałowego tygodnia 7. edycji "Hotelu Paradise" do którego dotrwali Justyna i Roch, Kori i Jacek oraz Oliwia i Paweł. W ostatnim odcinku musieliśmy pożegnać się z Tori i Krzysiem, którzy odpali podczas konkurencji z wiedzy o swoim partnerze . Mimo że Oliwia i Paweł nie tworzą relacji zbyt długo, to udało im się odpowiedzieć bezbłędnie na większość pytań, co zagwarantowało im miejsce w finałowej trójce. Podczas tego zadania Oliwia zaliczyła małą wpadkę...

skreen.player.pl

Zobacz także: W finale "Hotelu Paradise 7" czeka nas wielkie zaskoczenie. Uczestnik show się wygadał

Klaudia El Dursi zadawała pytania uczestnikom na temat tego, co woleliby ich partnerzy. Jedno z pytań brzmiało, czy ich partnerka wolałaby dostać kwiaty cięte, czy w doniczce. Oliwia napisała na tabliczce "ciente", a poprawna pisownia to "cięte". Zrozumiałe jest jednak to, że partnerka Pawła była w ogromnym stresie i z pewnością dlatego popełniła błąd ortograficzny. Zwróciliście uwagę na to, co piękna uczestniczka "Hotelu Paradise" napisała podczas zadania?

skreen.player.pl

Zobacz także: Mallu z „Hotelu Paradise” przeżywa trudne chwile. „Umrę zaraz z bólu”. Co się dzieje?

Reklama

A wy śledzicie losy uczestników "Hotelu Paradise" w tygodniu finałowym? Komu kibicujecie?