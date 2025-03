Przez ostatnie 9. edycji "Hotelu Paradise" to Klaudia El Dursi była gospodynią programu. Pod koniec 2024 roku jednak dowiedzieliśmy się, że El Dursi jest w trzeciej ciąży i w kolejnym sezonie zastąpi ją Edyta Zając. Nowa prowadząca "HP" razem z ekipą produkcyjną wyruszyła na początku 2025 roku na filipińską wyspę Cebu i jak się właśnie okazało, po niespełna dwóch miesiącach nagrań już wraca do Polski! Edyta Zając właśnie przekazała wiadomość w tej sprawie.

Zakończyły się nagrania do "Hotelu Paradise". Edyta Zając przekazała wiadomość

Emisja 10. edycji "Hotelu Paradise" rozpoczęła się 27 lutego 2025 roku i już zdążyła wzbudzić mnóstwo emocji wśród fanów. Widzowie show są mocno podzieleni ws. zmian, jakie pojawiły się w programie. Część z nich nie ukrywa też, że tęskni za dawną prowadzącą, Klaudią El Dursi.

To już nie to samo

Dziwna ta edycja bez Klaudii - piszą widzowie

Jak wiadomo, zazwyczaj Klaudia El Dursi wyruszała na nagrania do programu na blisko cztery miesiące i w tym czasie razem z ekipą produkcyjną realizowała dwie edycje "Hotelu Paradise". Tymczasem Edyta Zając już teraz przekazała, że nagrania do sezonów z jej udziałem właśnie dobiegły końca i razem z ekipą wraca już do Polski.

Nasza filipińska przygoda właśnie dobiega końca. Wracamy do domu. To był naprawdę wspaniały czas na planie ,Hotelu Paradise''. - przekazała Edyta Zając

Przypomnijmy, że dziesiąta edycja programu "Hotel Paradise" jest krótsza niż poprzednie sezony. Obejmuje 30 odcinków i jej emisja zakończy się już w połowie kwietnia, podczas gdy dziewiąta edycja liczyła 48 epizodów. Wcześniejsze sezony miały od 40 do nawet 60 odcinków, co sprawia, że obecna edycja jest jedną z najkrótszych w historii programu.

Wszystko wskazuje również na to, że jeżeli na Filipinach została zrealizowana także 11. odsłona show, to ona także będzie liczyła mniej odcinków, skoro nagrania do programu zakończyły się tak szybko.

Ogromne zmiany w nowej edycji "Hotelu Paradise"

Liczba zmian, jaka została zapowiedziana w 10. edycji "Hotelu Paradise" mocno zaskoczyła widzów. Oprócz nowej prowadzącej zmieniono również zasady gry. Jedną z nowych zasad jest brak "Rajskiej Wyroczni" i wprowadzenie "Rajskiego Rewanżu", który daje możliwość opuszczającym program uczestnikom wpłynięcia na dalszy przebieg gry. Ważną zmianą są również mieszane "Rajskie rozdania". Od teraz w każdym tygodniu zagrożeni będą zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zapowiadają się zatem niesamowite zwroty akcji.

A Wy, śledzicie "Hotel Paradise"? Podobają Wam się zmiany, które zaszły w nowej edycji programu?

