Eliza uznawana jest za jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek 5. edycji "Hotelu Paradise". Liczne spięcia i kłótnie z jej udziałem sprawiają, że część widzów staje w obronie swojej ulubienicy, inni zaś ganią jej zachowanie. A co myśli o niej Luiza z 3. sezonu rajskiego hotelu?

"Hotel Paradise 5": Luiza szczerze o zachowaniu Elizy w programie

Zażyłość pomiędzy Elizą i Jay'em z 5. edycji "Hotelu Paradise" wchodzi na kolejny etap, jednak w ich relacja budzi w widzach Telewizyjnej Siódemki wiele skrajnych emocji. Para to się kłóci, to znów obdarza czułościami, a piękna blondynka zaciekle broni swojej pozycji telewizyjnej partnerki piłkarza, skutecznie zniechęcając do niego kolejne uczestniczki.

Doszło nawet do tego, że Eliza tłumaczyła się ze sposobu, w jaki produkcja "Hotelu Paradise" pokazuje jej związek z Jay'em. Przypominamy, że dziewczyna wielokrotnie dawała popis swojej zazdrości. Jak całą sytuację ocenia była uczestniczka rajskiego hotelu, Luiza?

- Bez kontrowersji nie ma programu, to ważne by być osobą wyróżniającą się - przyznała w rozmowie z Party.pl Luiza.

Była uczestniczka "Hotelu Paradise" odniosła się również do sytuacji, w której nie tylko widzowie, ale też mieszkańcy rajskiego hotelu nazwali Elizę "żmiją" po tym, jak skłóciła Klaudię z Karolinę. Czy i w tej kwestii Luiza stanęła po stronie ciemnowłosej piękności? Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradziła nam Luziza.

