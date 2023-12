Roch z 7. edycji "Hotel Paradise" wzbudzał wiele emocji wśród fanów. Uczestnik był na czele licznych afer, które na dobre zapisały się w pamięci widzów. Teraz z kolei, gdy wyszło na jaw, że spotyka się z uczestniczką 3. edycji, w sieci zawrzało. Uczestniczka show ma dość zgryźliwych komentarzy odnośnie jej relacji z Rochem i postanowiła zabrać głos. Pod ich najnowszym postem zrobiło się gorąco.

Fani miłosnego hitu TVN7 chętnie śledzą losy uczestników nawet po emisji programu. Ostatnio wiele emocji wzbudzili Roch i Luiza z "Hotel Pardise" swoim romantycznym nagraniem, na którym nie szczędzą sobie czułości. Nie da się ukryć, że ich związek nie został najlepiej odebrany przed internautów, którzy twierdzą, że para nie pasuje do siebie. Luiza była bardzo lubianą uczestniczką, natomiast Roch jest uważany za jednego z najbardziej kontrowersyjnych bohaterów w historii programu. Teraz pod ich wspólnymi filmikami na Instagramie, rozpętała się burza.

Zobacz także: Roch z "Hotelu Paradise" w związku z uczestniczką trzeciej edycji. Namiętnie całują się na nagraniu

Romantyczne kadry Luizy i Rocha z "Hotel Paradise" nie przypadły do gustu internautom, którzy nie szczędzą im gorzkich słów. Uczestniczka show nie wytrzymała i postanowiła poodpowiadać na te najbardziej złośliwe komentarze.

Byle jak najdalej. Tam, gdzie nie ma cywilizacji, żeby nikt Was nie oglądał i w ogóle o was nie słyszał

Byle jak najdalej. Tam, gdzie nie ma cywilizacji, żeby nikt Was nie oglądał i w ogóle o was nie słyszał

To po co Pani mnie obserwuje. Co za hipokryzja w tym wieku to aż wstyd

— odpowiedziała była uczestniczka ''Hotel Pardise''.