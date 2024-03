Bez wątpienia Luiza z "Hotel Paradise" zachwyca swoją urodą i sylwetką, ale okazuje się, że jeszcze przed programem zmagała się zaburzeniami odżywiania. Uczestniczka show podzieliła się swoją historią i zdradziła, jak udało jej się zrzucić 20 kg. To nie było dla niej takie proste!

Pierwsze odcinki 8. edycji "Hotelu Paradise" pokazały, że nowa edycja może przebić tą poprzednią. Nie da się ukryć, że uczestnicy są dość charakterni, a czasami ich temperamenty wywołują sporo kłótni w raju. Ostatnio fani "Hotelu Paradise" stanęli w obronie Luizy po tym, jak uczestnicy zaczęli ją obgadywać za jej plecami. Uczestniczka show stara się zbudować relacje z Bartkiem, choć nie ma on łatwego charakteru.

Luiza jest atrakcyjną blondynką, która może pochwalić się świetną figurą, jednak nie zawsze tak było. Uczestniczka show zmagała się z zaburzeniami odżywiania i schudła ok. 20 kg. O wszystkim postanowiła opowiedzieć się na swoim Instagramie.

Całe życie borykałam się z zaburzeniami odżywiania i kompulsywnym objadaniem na tle nerwowym. Większość życia byłam wyśmiewana za wagę, nawet w dorosłym życiu spotykały mnie teksty ''jakbyś schudła, byłabyś zajebista'', ''Buźka ładna, ale ciało dramat''. Miałam dni, że nie chciało mi się iść do pracy, bo się objadałam i czułam się z rana jak dynia. Wzięłam się w garść, terapia, siłownia 5 razy w tygodniu (siłowo), 20 tysięcy kroków dziennie w pracy, diety pudełkowe, a potem sama już sobie gotowałam tak, żeby mieć 1500-1800 kcal dziennie

W programie Luiza z "Hotel Paradise" miała aktywną randkę z Barkiem, a następnie musieli zmierzyć się w spotowej konkurencji z innymi uczestnikami. Bartek nie raz narzekał na to, że jego partnerka za szybko się poddaje i jest "leniwa". Na swoim Instagramie Luiza postanowiła nawiązać do tych sytuacji i wyjaśnić, jak ona je widzi.

Przed programem Luiza włożyła dużo pracy, by nie tylko schudnąć, ale i zmienić swój tok myślenia. Na szczęście udało jej się osiągnąć swój cel.

-20 kg. Tu brzuch przed programem jeszcze, jak regularnie ćwiczyłam i jadłam, pilnując kalorii. To zdjęcie mnie motywuje, bo robiąc je, poczułam się serio zadowolona ze swojego wyglądu. Wiadomo, że z brzuchem bywa różnie i nie codziennie jest idealnie płaski. A wracając do tematu nóg, bo sama redukcja nie wystarczy u mnie, to przed programem robiłam też endermologię i liposukcję kawitacyjną

— dodała Luiza.