Luiza, tak jak i inni uczestnicy show na bieżąco śledzi losy uczestników "Hotelu Paradise". Reporterka Party.pl postanowiła zapytać ją o obecną edycję show. Luiza zdradziła, co myśli o Marice, która była dość kontrowersyjną postacią. Sprawdźcie, co powiedziała!

Obecna edycja "Hotelu Paradise" jest bardzo emocjonująca, a decyzje uczestników oraz ich relacje zmieniają się jak w kalejdoskopie. Niedawno Marika odpadła z show po decyzji Sevaga, Elizy i Jay'a. Była uczestniczka nie może pogodzić się z przegraną, a w jej mediach społecznościowych wciąż pojawiają się kolejne posty oraz relacje, w których zaczepia kolegów. Marika z "Hotelu Paradise" zaatakowała Elizę na Instagramie i zasugerowała jej rozwiązłość oraz bliskie stosunki z.... więziennym półświatkiem. Luiza, która na bieżąco śledzi sytuację uczestników, postanowiła powiedzieć, co myśli o Marice i jej zachowaniu.

Ona na pewno była barwną postacią hotelu. Liczę, że jeszcze wróci do "Hotelu". (...) Natomiast to, co mnie się nie spodobało, ja nie lubię, jak dziewczyny tak łatwo dają się chłopakom - powiedziała.