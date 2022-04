"Hotel Paradise 5": Jay wylądował w szpitalu! Nie spędzi świąt w domu

Jay z piątej edycji "Hotelu Paradise" trafił do szpitala. Wszystko wskazuje na to, że uczestnik randkowego show nie wróci do domu na święta. Czego się dowiedzieliśmy?

Odkąd Jay znacznie ograniczył swoją aktywność w mediach społecznościowych, widzowie "Hotelu Paradise" obawiali się, że z uczestnikiem randkowego show TVN7 mogło stać się coś złego. Niestety obawy fanów się potwierdziły. Okazało się, że chłopak nie spędza świąt z bliskimi. Dowiedzieliśmy się, że Jay trafił do szpitala. Na jego profilu pojawiło się dość jednoznaczne zdjęcie. Wygląda na to, że uczestnik miłosnej produkcji prowadzonej przez Klaudię El Dursi nie wróci do domu na Wielkanoc. Co się stało?

"Hotel Paradise 5": Jay spędzi święta w szpitalnym łóżku

Jay bardzo szybko zdobył wielką sympatię widzów "Hotelu Paradise". Uczestnik piątej edycji randkowego show podbił serca fanów produkcji przede wszystkim szczerością i wrażliwością. Najpierw Jay ujawnił, że zmaga się z depresją. Niestety w jego historii jest wiele smutnych epizodów. Ulubieniec z "Hotelu Paradise" przyznał, że choruje też na bulimię. Nic dziwnego, że jego nagłe obniżenie aktywności w mediach społecznościowych zaniepokoiło internautów.

Po wielu pytaniach Eliza łamiącym głosem opowiedziała o stanie zdrowia Jaya. Choć nie podzieliła się szczegółami, to jej wyznanie wskazuje na to, że z uczestnikiem "Hotelu Paradise" nie jest najlepiej. Wreszcie Jay opublikował relację na InstaStories, na której widać, że aktualnie znajduje się w szpitalu. Potwierdził też, że nie wróci do domu na święta.

Wesołych świąt - napisał na InstaStories.

Nadal nie wiemy zbyt wiele, co tak naprawdę dzieje się z Jayem. Jednak wypowiedzi jego partnerki z "Hotelu Paradise" sugerują, że stan psychiczny uczestnika show mógł ulec pogorszeniu. Eliza zaapelowała do wszystkich fanów, by nie lekceważyli takich objawów jak utrzymujący się niski nastrój, ponieważ depresja jest bardzo poważną i śmiertelną chorobą.

Warto przypomnieć, że relacja Jaya i Elizy wzbudza skrajne emocje od początku piątej edycji "Hotelu Paradise". Wygląda, jakby para ciągle przeżywała emocjonalny rollercoaster, kłócąc się i godząc co chwilę. Niedawno jednak Eliza ujawniła, że jej relacja z Jayem nie została przedstawiona w prawdziwy sposób. Uczestniczka randkowego show zasugerowała, że produkcja manipulowała nieco obrazem.

Mamy nadzieję, że Jay wróci do zdrowia i będzie mógł spędzić więcej czasu z bliskimi.