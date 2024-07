Jay i Eliza, których mieliśmy okazję poznać w piątej edycji "Hotelu Paradise" od dłuższego czasu przebywają w Afryce. Uczestnik, korzystając z chwili wolnego zorganizował na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Jedno z pytań dotyczyło ślubu z Elizą. Jay uchylił rąbka tajemnicy!

"Hotel Paradise 5": Jay o ślubie z Elizą

Jay i Eliza to jedna z nielicznych par z hitowego show, która przetrwała próbę czasu i udowodniła, że to, co ich połączyło to prawdziwa miłość. Chociaż początkowo nikt nie wierzył w ich uczucia, z biegiem czasu zakochani urośli do rangi ulubieńców internautów. Szczególnie, że ci z wielką chęcią dzielą się swoją codziennością, a ta ostatnio jest bardzo barwna! Jakiś czas temu uczestnicy postanowili odmienić swoje życie i wyjechali z biletem w jedną stronę do Afryki. Wyjazd okazał się pełen niespodzianek, a Eliza i Jay z "Hotelu Paradise 5" niejednokrotnie wpadali w tarapaty. Po licznych chorobach i niebezpiecznych sytuacjach przyszedł czas na odpoczynek. Jay więc postanowił zorganizować na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. W czasie Q&A padło pytanie odnośnie ślubu z Elizą!

- Jak wyobrażasz sobie idealny ślub? - padło pytanie.

Wówczas uczestnik "Hotelu Paradise" szczerze odpowiedział:

- Nie ważne jak, ważne że z nią. Tam gdzie dorastałem, w ślubie chodzi przede wszystkim o kobietę. Dla mnie ważne jest, aby tego dnia była szczęśliwa i miała wszystko, czego zapragnie - wyznał.

Po romantycznym wyznaniu padły także inne pytania.

- Macie siebie czasem dość? Jesteście 24/7 razem - padło pytanie.

Tutaj również Jay pozostał romantykiem:

- Przywilej znalezienia bratniej duszy przeważa nad wszystkim. PS. Czasem mógłbym ją udusić - wyznał.

Internauci byli także ciekawi czy afrykański tryb życia nie jest zbyt męczący dla zakochanych:

- Nie czujecie się zmęczeni takim trybem życia - padło pytanie.

Jay odpowiedział:

- Czasami szczerze tak, ale potem zdajemy sobie sprawę, że żyjemy naszym marzeniem - stwierdził.

Okazuje się jednak, że uczestnicy już niebawem wracają do Polski!

