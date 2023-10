Wygląda na to, że przed Klaudią El Dursi stresujący czas. Tuż przed premierą "Hotel Paradise All Stars" w życiu prywatnym gwiazdy nadeszły ważne wydarzenia - jej starszy syn, Dawid, zdaje egzaminy ósmoklasisty. W dniu sprawdzianu z języka polskiego gwiazda TVN pokazała, jak wspiera nastolatka, ale opowiedziała też, że stres udziela się i jej!

"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi wspiera syna podczas egzaminów ósmoklasisty

Choć nie wszyscy fani "Hotelu Paradise" śledzą na bieżąco życie rodzinne prowadzącej program, Klaudia El Dursi otwarcie mówi o tym, że realizuje się również na polu rodzinnym i spełnia w roli mamy dwóch synów: Dawida i Jana. Starszy z synów gwiazdy, Dawid, przystępuje właśnie do egzaminów ósmoklasisty. Niedawno Klaudia El Dursi przyznała, że jej syn wrócił do Polski z nagrań "Hotelu Paradise" właśnie z powodu nauki do egzaminów.

Swoimi obawami i obserwacjami Klaudia El Dursi podzieliła się z fanami na Instagramie - w dniu rozpoczęcia sprawdzianów dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, modelka opublikowała nagrania z synem i zamieściła wpis:

- Dzisiaj rozpoczynają się egzaminy 8-klasisty. Na pierwszy ogień język polski. Trzymajmy kciuki - zwróciła się do fanów Klaudia El Dursi.

Klaudia El Dursi nie ukrywa, że cała sytuacja jest dla niej stresująca, mimo że zwykle podchodzi do życia z dystansem i luzem.

- Czy tylko ja się bardziej stresuję niż moje dziecko? Ale może to i lepiej... Zabawne jest to, że dziwię się, że Dawid zawsze na takim luzie, czasem nawet mam do niego o to pretensje... a przecież to kopia mnie. Całe życie przez różowe okulary - napisała na Instagramie Klaudia El Dursi.

Wygląda na to, że prowadząca "Hotel Paradise" nie miała jednak poważnych powodów do obaw, bo już kilka godzin później podzieliła się z internautami ujęciem po zakończonym egzaminie Dawida.

- I to się nazywa energia przyciągania! Mamy to! Była "Balladyna" (dramat Juliusza Słowackiego - przyp. red.), Dawid zadowolony. Jeszcze tylko jutrzejsza matematyka i z górki - relacjonowała ze szkolnego korytarza Klaudia El Dursi.

Klaudia El Dursi przeżywa ważne dla jej dzieci momenty podobnie jak każda mama. Czekamy już na relacje z przebiegu kolejnych egzaminów, a synowi prowadzącej "Hotel Paradise" życzymy oczywiście powodzenia!