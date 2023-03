"Hotel Paradise 5": Jay i Eliza rozstali się?! Jest komentarz uczestnika

Jay i Eliza byli faworytami piątej edycji "Hotelu Paradise", jednak decyzją Laury i Grzesia pożegnali się z programem tuż przed finałem. Jednak w tym przypadku uczucie, które rodziło się przed kamerami, okazało się być prawdziwe, a po powrocie do Polski ta dwójka uczestników już zaczęła wić wspólne gniazdko. Co więcej, w ich związku już padły wielkie słowa i Jay wyznał Elizie miłość, jednak nie to najbardziej zaskoczyło ich fanów! Przystojniak z kontrowersyjnego, randkowego show właśnie podzielił się z internautami nowymi zdjęciami, które są bardzo odważne. W programie nigdy by na to sobie nie pozwolili! "Hotel Paradise 5": Jay już wyznał Elizie miłość! Jay i Eliza nie kryli swojego rozczarowania, kiedy pożegnali się z "Hotelem Paradise" tuż przed samym finałem. Cóż, taki mamy raj, jednak wygląda na to, że dla tej dwójki prawdziwy raj dopiero się zaczyna. Zakochani w rozmowie z reporterką Party.pl przyznali, że już razem mieszkają, a ostatnio zaskoczyli fanów szczęśliwą nowiną i założyli wspólny kanał na YouTube . Teraz kiedy już nie muszą ukrywać się ze swoim uczuciem, Jay i Eliza są dosłownie nierozłączni, o czym wiedzą wszyscy, którzy bacznie śledzą losy uczestników po programie. Teraz chłopak zdobył się na wielkie wyznanie! Jestem najszczęśliwszą osobą na całym świecie. 3 miesiące ukrywania były okropne, kocham Cię. Wygrałem życie — napisał na swoim InstaStory. Tak! Jak widać w przypadku tej dwójki już padły wielkie słowa, a w telewizyjnym programie można odnaleźć prawdziwą miłość. To jednak nie wszystko. Jay podzielił się z internautami zdjęciami, które rozgrzały ich do czerwoności! Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Kasper pokazał pierwsze zdjęcie z Laurą po ogłoszeniu związku. "Taki mamy raj" "Hotel Paradise 5": Jay...