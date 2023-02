"Hotel Paradise 5": Eliza i Jay zdradzają szczegóły wesela. Zaskakujące wyznanie uczestniczki 

W miniony weekend Jay i Eliza, których mieliśmy okazję poznać w piątej edycji hitowego show "Hotel Paradise" udali się na romantyczny weekend. Ten stał się idealną okazją, aby podzielić się ze swoimi licznymi fanami szczegółami dotyczącymi wesela. Czy zakochani mają wobec siebie już tak poważne plany? Wszystko na to wskazuje!

"Hotel Paradise 5": Eliza i Jay wybrali już miejsce na wesele?

W ostatnim czasie Klaudia El Dursi pokazała kulisy przygotowań do nowych edycji "Hotelu Paradise". Fani formatu natomiast nie ukrywają, że już nie mogą się doczekać kolejnych uczestników, którzy będą poszukiwać prawdziwej miłości na naszych oczach. Tymczasem jednak nadal pamiętają o swoich ulubieńcach z pozostałych edycji. Do tego grona zapewne należy Eliza i Jay z piątej odsłony show. W czasie emisji programu ich związek wzbudzał sporo kontrowersji. Teraz jednak para udowodniła, że to, co połączyło ich na ekranie, było prawdziwe. Co więcej, okazuje się, że ta dwójka ma wobec siebie poważne zamiary. I chociaż fani ciągle dopytują czy Jay i Eliza z "Hotelu Paradise 5" spodziewają się dziecka, to uczestnicy zaskoczyli ich całkiem inną nowiną. Chodzi o wesele. Zakochani mają już salę!

Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" wybrali się na romantyczny wyjazd. Postawili na spokojny wypoczynek w miejscowości położonej nieopodal Warszawy, gdzie mieszkają na co dzień. Okazuje się, że nie tylko miejscowość, ale hotel, w którym się zatrzymali, na tyle porwał ich serca, że para... prawdopodobnie zdecyduje się na wesele w Polsce! Do tej pory Eliza z "Hotelu Paradise" myślała raczej o zagranicznym wydarzeniu:

- Myślałam, że nie chcę wesela w Polsce, ale po zobaczeniu tego miejsca, zmieniam zdanie - poinformowała swoich obserwatorów, zachwycając się miejscem.

Sugerując się wstępnie wybranym miejscem, śmiało można stwierdzić że wesele zakochanych odbędzie się w bardzo eleganckim, nieco barokowym stylu. Jedno jest pewne - para zadba o urokliwe lokum oraz o spokojną okolicę. Spodziewaliście się po nich takiego stylu? Póki co jednak nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na oświadczyny Jaya z "Hotelu Paradise". Po planach jego ukochanej, można wywnioskować, że ona w szczególności oczekuje na ten wyjątkowy dzień.

