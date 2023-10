Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" spędzili kilka tygodni w podróży po Afryce. Przeżyli przepiękną przygodę, jednak nie brakowało również tych trudnych momentów:

Byliśmy wyśmiewani - zdradziła nam uczestniczka.

Co działo się w Afryce?

Eliza z "Hotelu Paradise" o przykrych sytuacjach

Eliza i Jay na kilka tygodni porzucili swoje życie w Polsce, by wybrać się w podróż do Afryki. Podczas pobytu na innym kontynencie spotkało ich sporo nieprzyjemności. M. in. ciężko chorowali na czerwonkę. Eliza z "Hotelu Paradise" bała się o swoje życie, jednak ostatecznie udało im się otrzymać pomoc. Uczestniczka "Hotelu Paradise" nie ukrywa, że podczas całej wyprawy spotkała wielu wyjątkowych ludzi, chociaż zdarzały się również trudne sytuacje:

Niestety też mieliśmy sytuacje, gdzie spotykaliśmy się ze względu na swój kolor skóry z dyskryminacją. To było normalne. Byliśmy wyśmiewani, że nie ogarnialiśmy ich języka. Ciężko być na nich złym o to, ale z drugiej strony człowiek przyszedł tam zwiedzać ale też pomagać im.

Co jeszcze na temat podróży życia, którą odbyła z Jay'em, zdradziła nam Eliza z "Hotelu Paradise"?

