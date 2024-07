Fani od dłuższego czasu podejrzewali, że związek finalistów czwartej edycji "Hotelu Paradise" to już przeszłość. Teraz wreszcie sam zainteresowany odniósł się do licznych plotek i opublikował na swoim Instagramie wymowny wpis, dotyczący jego relacji z Naną. Czy para podjęła dezycję o rozstaniu? Sprawdźcie, co napisał Łukasz!

"Hotel Paradise 4": kryzys u Nany i Łukasza

Uczucie Nany i Łukasza rodziło się na naszych oczach w czwartej edycji kontrowersyjnego show. Para z "Hotelu Paradise" miała zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwnikówJuż po programie Nana i Łukasz udowodnili, że to, co ich łączy jest prawdziwe - wówczas były uczestnik randkowego show przeprowadził się z Belgii do Polski, do swojej ukochanej.

Ostatnio Nana z nostalgią wspominała początki związku z Łukaszem w "Hotelu Paradise", jednak teraz okazuje się jednak, że od tamtego czasu sporo się zmieniło. Zakochani nie patrzą już na siebie przez różowe okulary, a różnice jakie ich dzielą coraz bardziej dają się we znaki. Fani już dawno podejrzewali, że Nana rozstała się z Łukaszem z "Hotelu Paradise". Teraz uczestnik w odpowiedzi na liczne pytania opublikował oświadczenie:

- Ostatnio nie tak kolorowo i różowo jak na zdjęciu... Każdy się wychował w innym środowisku. Każdy wyniósł coś ze swojego środowiska. Każdy jest pewny, że tak powinno być a nie inaczej. Więc każdy ma swoje zdanie. Co jest dobre oczywiście. No ale cóż... Jest dobrze do pewnego dnia, a później po tym dniu już nic nie wiadomo. Było różnych sytuacji i z jednej i z drugiej strony - wyznał.

Instagram @lukaszhr_official

Na tym się jednak nie skończyło. Okazało się, że kryzys pomiędzy uczestnikami "Hotelu Paradise" jest naprawdę poważny, a Łukasz na jakiś czas opuszcza Polskę i wraca do Belgii:

- Były dobre sytuacje, jak i gorsze. Od początku jesteśmy razem i nie było takiej przerwy między nami. Od kiedy przeprowadziłem się do Warszawy to jesteśmy praktycznie NON-STOP ze sobą. Ale może przerwa nam pomoże, żeby przemysleć wszystko na spokojnie SAMEMU. Miałem już wyjazd kupiony do Brukseli na miesiąc. Sprawy rodzinne, Święta, itp. Więc powiedzmy, że dobrze się złożyło - podsumował.

Instagram @lukaszhr_official

Pomimo tego, że tegoroczne święta para spędzi osobno, uczestnik cały czas ma nadzieję, że wszystko się poukłada:

- Trzeba porozmawiać i wyciągnąć wnioski. Zamiatanie pod dywan nic nie da. Wystarczy trochę wiatru, a ten dywan odleci, a bród znowu wyjdzie. Myślę, że taka mała przerwa dobrze nam zrobi. PS. Cenie prywatność, więc niech nikt nie wtyka nosa w nie swoje sprawy - skwitował, zamykając temat.

Nana z kolei nie odniosła się do słów ukochanego. Myślicie, że ta dwójka ma jeszcze szanse na udany związek?

Instagram @lukaszhr_official