"Hotel Paradise 4": Łukasz śmieje się z "zazdrosnej" Nany? Zareagował na komentarz

Nana i Łukasz, których mieliśmy okazję poznać w czwartej edycji "Hotelu Paradise" już od dłuższego czasu nie ukrywają, że pomiędzy nimi nie układa się najlepiej. Fani natomiast do samego końca kibicowali tej dwójce. Jednak po niepokojących relacjach Nany na Instagramie, ci tracą nadzieję na ratunek dla tego związku. Co się stało? "Hotel Paradise": Nana i Łukasz nie są już parą? Związek Nany i Łukasza z czwartej edycji miłosnego show od samego początku wzbudzał sporo kontrowersji. Internauci nie wierzyli w siłę ich uczuć, zarzucając im jedynie chęć dojścia do finału i wygranej. Ci jednak tuż po zakończeniu programu udowodnili, że to co ich połączyło na antenie było prawdziwe. Jako jedna z nielicznych par z miłosnego show, przetrwali próbę czasu. Niestety od pewnego czasu fani podejrzewali, że Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise" przechodzą kryzys . Plotki te potwierdzili sami zainteresowani za pośrednictwem Instagrama. Wówczas wyszło na jaw, że ulubieńcy widzów planują przerwę w relacji, która ma scementować ich związek. Wszystko wskazuje jednak na to, że tak się nie stało. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Zalana łzami Inga wyznaje: "Nie ma co się oszukiwać". Co się stało? Jakiś czas temu Łukasz z "Hotelu Paradise 4" oświadczył, że wraca do Belgii . Nana w tym czasie pozostała w Polsce, w ich wspólnym, warszawskim mieszkaniu. Wiadomo było, że para tegorocznych świąt nie spędzi razem. Sami zainteresowani jednak jasno nie określali na czym obecnie stoją. Nie ukrywali natomiast, że na osobności chcą poukładać swoje prywatne sprawy. Łukasz w nowym roku miał wrócić do Polski. Tymczasem jednak relacja, jaka pojawiła się na Instagramie Nany bardzo zaniepokoiła internautów. Okazuje się, że para ostatecznie zdecydowała się na...