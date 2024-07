Po tym, jak Hania z "Hotelu Paradise" wyznała w rozmowie z reporterką Party.pl, że nie zamierza utrzymywać kontaktów z Moniką, zwyciężczyni 6. edycji miłosnego hitu TVN7 zabrała głos w sprawie.

- Nie ma co się dusić, nie ma co się torturować - mówi w rozmowie z Party.pl Monika z "Hotelu Paradise".

Co dokładnie zdarzyło się pomiędzy uczestniczkami po wyłączeniu kamer? Monika odniosła się do incydentu, jaki miał miejsce tuż po wyłączeniu kamer.

"Hotel Paradise 6": Monika zaatakowała Hanię po zakończeniu show?!

Walka o względy Mikołaja, a także wciąż narastająca frustracja sprawiły, że w rajskim hotelu pomiędzy Hanią a Moniką dochodziło do permanentnych spięć. By tego było mało, nawet po wyłączeniu kamer dziewczyny nie szczędziły sobie uszczypliwości. Jak wyznała w rozmowie z reporterką Party.pl Hania z "Hotelu Paradise" nie chce znać Moniki, a wszystko przez incydent, jaki miał miejsce tuż po zakończeniu programu. Jak do całej sytuacji odnosi się zwyciężczyni 6. edycji "Hotelu Paradise"?

- Jak ksiądz wodą ją okadziłam - tłumaczy się Monika z "Hotelu Paradise" w rozmowie z Party.pl.

Co dokładnie się wydarzyło? Czy Monika z "Hotelu Paradise" rzuciła w Hanię butelką? Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

