W szóstej edycji "Hotelu Paradise" dużym zainteresowaniem cieszyła się relacja Szahiry i Piotra. Wówczas widzowie, jak i uczestnicy twierdzili, że ta dwójka ma potencjał na zbudowanie czegoś prawdziwego. Szahira niestety musiała opuścić rajski hotel, Piotr natomiast zrobił to z własnej woli. To jednak nie oznaczało końca tej relacji. Co wydarzyło się poza kamerami? Piotr wyznał całą prawdę.

"Hotel Paradise 6": Piotr o relacji z Szahirą

Po finałowym odcinku szóstej edycji randkowego show posypały się liczne oświadczenia od ulubieńców widzów. Wiadomo już, że Grzegorz i Magda z "Hotelu Paradise" nie są parą po programie. Próby czasu nie przetrwała także relacja drugiej finałowej pary - Mikołaja i Moniki. Fanów jednak interesują także losy pozostałych uczestników, których uczucie rodziło się na naszych oczach. Ku zaskoczeniu widzów taką parę stworzył Piotr, zwany "Aquamanem" z charyzmatyczną Szahirą. Po jej odpadnięciu, Piotr dobrowolnie opuścił "Hotel Paradise", a fani byli pod wrażeniem jego postawy. Teraz z kolei zastanawiają się, jak potoczyły się jego losy z programową partnerką. Ulubieniec widzów uchylił rąbka tajemnicy w rozmowie z portalem "Co za tydzień":

- Spotkaliśmy się zaraz po moim odpadnięciu. Wracaliśmy razem do Polski. Dużo rozmawialiśmy w tym czasie. Spędziliśmy dwa dni ze sobą i mieliśmy naprawdę bardzo głębokie rozmowy. Mówiliśmy o tym, że fajnie będzie pociągnąć dalej tę relację. Mieszkamy w tym samym mieście - wyznał.

Niestety uczestnik "Hotelu Paradise" zdradził także, że po powrocie do kraju wszystko się rozpadło, a rzeczywistość zweryfikowała ich relacje:

- Po powrocie do Polski gdzieś to wszystko umarło. Nie mamy ze sobą kontaktu. Nie ma między nami żadnego konfliktu, ale to samo się skończyło. Widocznie nie potrzebowaliśmy siebie aż tak bardzo, jak było to widać w programie. Pamiętajmy, że hotel to jest jedno, a życie drugie - skwitował.

Ku zaskoczeniu fanów Piotr wyznał, że w jego życiu już ktoś się pojawił i obecnie jest w szczęśliwy związku:

- Ktoś się pojawił. Poznaliśmy się już dużo, dużo wcześniej. Chyba w czerwcu zeszłego roku. Mieliśmy ze sobą jakiś kontakt, jesteśmy z jednego miasta. Natomiast dopiero po moim powrocie nabrało to tempa. I teraz żyjemy razem.

A co słychać u jego programowej partnerki? Szahira z "Hotelu Paradise 6" przeszła totalną metamorfozę! Uczestniczka skupiła się na swoim wyglądzie. Ostatnio jednak zasugerowała swoim obserwatorom, że i w jej życiu ktoś się pojawił.

Pozostaje nam życzyć szczęścia - zarówno dla "Aquamana" jak i Szahiry.

