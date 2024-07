Nana i Łukasz, których mieliśmy okazję poznać w czwartej edycji "Hotelu Paradise" do tej pory udowadniali, że miłość po programie istnieje. Niestety, ta ostatecznie nie przetrwała próby czasu, a na instagramowych profilach tej dwójki pojawiło się oficjalne oświadczenie. To ostateczny koniec ich wspólnej przygody? Wszystko już jasne.

"Hotel Paradise": Nana i Łukasz już nie są razem

Związek Nany i Łukasza od samego początku wzbudzał mieszane uczucia. Wszystko przez dzielącą ich różnice wieku oraz wzloty i upadki, które mieliśmy okazję oglądać już na szklanym ekranie w czwartej edycji miłosnego show TVN-u. Mimo to para dotarła do samego finału, a tuż po zakończeniu show udowodnili światu, że ich uczucie było prawdziwe. W ostatnim czasie jednak nie wszystko układało się po ich myśli, a Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise" nie ukrywali, że przechodzą kryzys. Wówczas uczestniczka wspominała, że dzielą ich różnice w wychowaniu i podejściu do życia. Fani z kolei od dawna podejrzewali, że ich związek to już przeszłość. Teraz potwierdził się najgorszy scenariusz. Na profilu uczestników pojawiły się oficjalne oświadczenia:

- Nadszedł ten czas.. Jak wiecie mieliśmy dużo fajnych chwil, mieliśmy też i gorsze, jak to w związku bywa. Nie wszystko jest tak kolorowe jak na Instagramie????Ostatnie tygodnie nie należały do najlepszych i gorsze chwile przeważyły. Rozumieliśmy, że jednak się od siebie różnimy i żyjemy na innych zasadach. Są pewne kwestie, które są nie do przejścia. Dziś ogłaszamy publicznie nasze rozstanie, ale zatrzymamy nasze powody dla siebie. Na pewno każdy wyciągnie z tego wnioski. ☺️ - napisali.

Fani "Hotelu Paradise" nie ukrywają, że taka wiadomość ich bardzo zasmuciła. Okazuje się, że pomimo początkowej niechęci, do końca kibicowali tej dwójce, licząc, że sytuacja pomiędzy nimi ulegnie poprawie:

- Szkoda ???? Ale to piękne że masz tak dojrzałe podejście do tego ❤️ - Ehh i tak was kochamy ????????♥️ - Nie lubię tego, ale skoro tak zdecydowaliście! Trzymajcie się! ❤️✊ - Decyzja nigdy nie jest prosta, ale mądre podejście ????❤️

Instagram @nanamajos

Pomimo takiego obrotu sprawy jednego nie da się odmówić tej dwójce - konsekwentnej walki o swój związek. Tuż po zakończeniu show Łukasz postanowił przeprowadzić się z Belgii do Polski, do ukochanej, aby kontynuować ich związek. Para razem zamieszkała i długo pozostawała szczęśliwa. Nawet w obliczu kryzysu nie podejmowali pochopnych decyzji. Wówczas Łukasz z "Hotelu Paradise 4" oświadczył, że wraca do Belgii, aby wszystko sobie przemyśleć. Jak widać jednak, rozłąka ostatecznie przyniosła przeciwny skutek. W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, niż życzyć im dużo spokoju.

mat. prasowe

Instagram @nanamajos