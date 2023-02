Choć większość z nas dawno już zapomniała o czwartej edycji "Hotelu Paradise", to Łukasz i Nana nadal cieszą się wyraźnym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. Początkowo fani show nie wierzyli w uczucie między uczestnikami, jednak później Natalka i Łukasz stali się jedną z ulubionych par. Niestety już od pewnego czasu ich związek zmaga się z poważnym kryzysem. Jak na razie na horyzoncie nie widać szansy na poprawę. Wręcz przeciwnie. Nana właśnie zdradziła, że wyjechała z Polski, a Łukasz zdecydował o powrocie do Belgii. "Hotel Paradise 4": Nana zdradza szczegóły kryzysu. Potwierdziła, że Łukasz wyjeżdża Od pewnego czasu mówi się o tym, czy Nana i Łukasz z czwartej edycji "Hotelu Paradsie" rozstali się . Para komentuje doniesienia dość zwięźle, ale nie ukrywa, że przed nimi najpoważniejszy jak dotąd kryzys w związku. Internauci zauważyli, że oboje spędzają czas oddzielnie. W dodatku udają się w samotne podróże. Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Mikołaj o konflikcie Hani z Moniką. "Totalnie nie lubię takich sytuacji". Co wydarzyło się po programie? Jesteś z Łukaszem? - zapytała jedna z internautek. Nana, która wyjechała do Szwajcarii, przyznała, że otrzymuje mnóstwo pytań o związek z Łukaszem. Co ciekawe, uczestniczka "Hotelu Paradise" zapytana o to, czy rozstała się z partnerem, nie zaprzeczyła. Zaznaczyła jednak, że za wcześnie na udzielanie odpowiedzi, ponieważ zarówno ona, jak i Łukasz nie podjęli jeszcze decyzji. Oczywiście o to też pytacie. Na razie nie odpowiadam na wasze pytania, sami nie wiemy, co robić — przyznała. Uczestniczka randkowego show dodała, że cały czas przebywa w Szwajcarii. Łukasz natomiast postanowił już, że na miesiąc wyleci z Polski do Belgii. Warto przypomnieć, że to dla Nany przeprowadził...