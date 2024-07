Grzegorz Krychowiak oświadczy się Celii Jaunat?

Celia Jaunat i Grzegorz Krychowiak zaręczą się w święta? Modelka opowiedziała o związku z piłkarzem i nie ukrywała, że są bardzo szczęśliwi. Na święta przyjeżdżają do Polski, gdzie być może sportowiec poprosi swoją ukochaną o rękę!

Reklama

Celia Jaunat i Grzegorz Krychowiak zaręczą się w święta?

Modelka udzieliła wywiadu w "Dzień Dobry TVN", w którym opowiedziała o życiu z piłkarzem. W drugiej części rozmowy do Celii i Katarzyny Olubińskiej dołączył również Grzegorz Krychowiak. Dziennikarka nie mogła pominąć pytania o dalsze losy ich związku, na co modela odpowiedziała:

Może małżeństwo?

Sportowiec ewidentnie chciał uniknąć odpowiedzi i przyznał tylko, że święta spędzą w Polsce w jego rodzinnym domu. Zapytany o to, czy podczas świąt wydarzy się coś przełomowego dla nich, odpowiedział żartobliwie:

Będzie Wigilia. Mój brat też mnie o to pyta, ale ja jak na razie nie.

Szykuje się konkurencja dla Anny Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego i dla Mariny i Wojciecha Szczęsnego?

Zobacz także

Celia Jaunat o związku z Grzegorzem Krychowiakiem

Modelka podobnie jak inne dziewczyny znanych piłkarzy uwielbia markowe ubrania i dodatki. Celia zawsze wygląda perfekcyjnie, ale przyznała, że nie często może pozwolić sobie na nieco luźniejsze i wygodne ubrania:

Po domu chodzę w dżinsach i T-shircie, chociaż Grześkowi nie do końca to pasuje. On lubi ładne, kobiece ubrania. Lubi, kiedy jestem umalowana, więc kiedy widzi mnie w dżinsach często pyta: A co to takiego?

Jaunat opowiedziała też o wadach i zaletach bycia kobietą piłkarza:

Ja mam piękne życie, ale zawsze są wady i zalety. W tym przypadku wadą jest, że to my jeździmy za piłkarzami do krajów, których nie znamy. Tam, gdzie podpiszą kontrakt tam będziemy mieszkać. Opuszczamy rodziny i przyjaciół. Z drugiej strony mam dostęp do cudownych rzeczy i przeżyć, więc narzekać nie będę.

A czy Grzegorz Krychowiak jest romantykiem?

Można powiedzieć, że dopiero staje się romantykiem, ale jeszcze sporo przed nami. Czasami robi mi niespodzianki typu wyjazd do Rzymu na weekend. Bardzo to lubię, bo do ostatniej chwili trzyma to w tajemnicy.

Grzegorz i Celia pasują do siebie?

Zobacz: Grzegorz Krychowiak zagiął Kubę Wojewódzkiego: "Kuba nie znasz się na piłce, to mnie zawiodło"​

Grzegorz Krychowiak oświadczy się Celii Jaunat?

Reklama

Celia Jaunat opowiedziała o zaletach i wadach bycia dziewczyną piłkarza