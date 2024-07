Kilka dni temu światło dzienne ujrzał efekt współpracy Zenona Martyniuka i Sławomira Zapały - utwór "Tańcz" i klip do piosenki, który natychmiast zachwycił fanów! Nic dziwnego, że w ciągu czterech dni od premiery zdobył niemal milion odtworzeń na YouTube. Teraz Sławomir zabrał głos w sprawie współpracy z Martyniukiem. Nie zapomniał też o komplementach dla Kajry i Danuty Martyniuk!

"To jest duet, o który nikt nie prosił, ale każdy go potrzebował" - piszą fani, zachwycając się nowym utworem Zenona Martyniuka i Sławomira Zapały. Rzeczywiście, dopiero teraz dwóch "królów" polskiej sceny rozrywkowej i disco polo ma okazję ściśle współpracować muzycznie.

W produkcję klipu zaangażowani byli jednak nie tylko panowie, ale także ich żony, co wywołało lawinę reakcji i pozytywnych komentarzy w sieci. Internautów zachwyciła nie tylko spektakularna metamorfoza Danuty Martyniuk, ale i piękne przedstawienie małżeńskiej więzi w klipie "Tańcz". Sławomir jednak szczególną uwagę zwrócił właśnie na obecność żon swojej i Zenona Martyniuka:

Uważam, że Kajra i Danusia to najpiękniejsze modelki, jakie kiedykolwiek wystąpiły w teledysku. Dziewczyny wyglądają przepięknie. Właściwie to trochę jak siostry… A my z Zenkiem na gitarach i było super

- powiedział muzyk dla ''Super Expressu''.