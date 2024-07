Gościem w programie Kuby Wojewódzkiego był piłkarz Grzegorz Krychowiak. Jeden z najprzystojniejszych, najlepiej zarabiających, najlepiej ubranych i najlepszych polskich piłkarzy nie był jednak łatwym rozmówcą. Mimo że Wojewódzki prawił mu komplementy i próbował sprowadzić rozmowę na wesołe tematy, jak to ma w zwyczaju, Krychowiak pokazał, jak mocno Wojewódzki nie jest przygotowany do rozmowy.

Nie jesteś jedyną osobą w tym programie, która będzie zadawać pytania - powiedział Krychowiak do Wojewódzkiego.

Piłkarz postanowił sprawić, ile dziennikarz wie na temat swojego gościa.

Jadąc tu na program dowiedziałem się, że ty lubisz o piłce mówić, chwalić się ile oglądasz, ale tak naprawdę nic o piłce nie wiesz. Co mnie bardzo rozczarowało. Proszę bardzo, Kuba, powiedz mi, ile strzeliłem bramek w całych eliminacjach do mistrzostw Europy? - zapytał Krychowiak.

Kuba Wojewódzki myślał, że zmieni temat żartami, wykpi się, zada inne pytanie, ale Krychowiak był nieustępliwy. I dopóki ktoś nie podpowiedział Wojewódzkiemu, że Grzegorz strzelił dwie bramki, gość nie odpowiedział na dalsze pytania. Kolejnym gościem była Małgorzata Foremniak, którą Kuba również próbował podpytać o to, ile wie o piłce nożnej.

Jeśli wiesz, że zakwalifikowaliśmy się do mistrzostw Europy, to prawdopodobnie wiesz tyle samo co Kuba - dalej rzucał aluzje Krychowiak. I ciągną dalej: Rozmawiając z Tobą Kuba o piłce, czuję się jakbym rozmawiał z tą pustą butelką.

Już dawno w programie Kuby Wojewódzkiego nie było aż tak niezabawnie. Choć zaczęło się dobrze. Wojewódzki żartował, że gdy Krychowiak strzela gola głową, to jego fryzura zawsze jest jakby 5 minut wcześniej wyszedł od fryzjera.

Talent jest w nadgarstku, jak ja układam włosy to zostają na swoim miejscu - śmiał się Grzegorz Krychowiak.

Gdy Kuba mówił mu, że jest najprzystojniejszym polskim piłkarzem, "Krycha" przytaknął tylko, że zdaje sobie z tego sprawę. Dodał, że jego zdaniem Wojtek Szczęsny jest po nim drugim najprzystojniejszym polskim piłkarzem. Kuba nie złapał, że to żart.

Co zatem dowiedzieliśmy się z programu o Grzegorzu Krychowiaku?

Nigdy nie pił wódki, nie oglądał "Gwiezdnych Wojen", bardzo lubi dbać o siebie, ze swoją dziewczyną Celią Jaunat rozmawia po francusku, śpi 12 godzin na dobę, a Robert Lewandowski uważa, że posiada wszystko, co najlepsze spośród wszystkich polskich piłkarzy: od najładniejszej dziewczyny po najlepsze fury.

O tym, że Krychowiak wybił Kubę z rytmu podczas prowadzenia programu świadczy też fakt, że Wojewódzki nie umiał ocenić czy Krychowiak żartuje potwierdzając, że Lewandowski przechodzi do Realu Madryt czy nie.

Fragment programu Kuby wojewódzkiego z Grzegorzem Krychowiakiem:

