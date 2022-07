Grzegorz Krychowiak ma więcej par butów niż jego dziewczyna, Celia Jaunat! Piłkarz udzielił obszernego wywiadu w magazynie dla panów "CKM", w którym opowiedział między innymi o swoim upodobaniu do mody. Kilka miesięcy temu w mediach sensację wzbudził stylowy płaszcz z etolą Grzegorza Krychowiaka, z którego internauci i koledzy z reprezentacji trochę się naśmiewali. Sportowiec nie ukrywa jednak, że lubi dobrze wyglądać i na ubraniach nie oszczędza. W rozmowie z magazynem przyznał, że ma kilkadziesiąt par butów, a to więcej niż jego ukochana Celia Jaunat. Zdradził też, że z racji tego, że ma bardzo dużo ubrań i dodatków musiał przebudować swój luksusowy dom w Hiszpanii: Jest tego naprawdę dużo, kilkadziesiąt par na pewno. Pod tym względem wygrywam z Celią. Przez długi czas miałem problem, gdzie to wszystko pomieścić, przebudowałem nawet mój dom w Hiszpanii, żeby zrobić 60–metrową garderobę i pomieścić w niej to wszystko. No i prawie się udało. Podkreślam prawie, bo jednak wszystkie buty się nie zmieściły i części po prostu się pozbyłem... Co sądzicie o takim podejściu do mody u mężczyzn? My szybko pobiegłybyśmy po nowe buty, aby dorównać ilością swojemu ukochanemu :) Zobacz: Grzegorz Krychowiak przyjechał do Polski. Stylizacja? Znowu idealna, ale my wyłapaliśmy wpadkę! Grzegorz Krychowiak ma więcej par butów niż Celia Jaunat Grzegorz Krychowiak w płaszczu z etolą Zobacz też: Jak Robert Lewandowski stał się królem strzelców i... kampanii reklamowych? Historia Lewego i słodkie zdjęcia z dzieciństwa.