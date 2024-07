Filip Chajzer postanowił sprawdzić, co muszą znosić kobiety, gdy chodzą w szpilkach. W swoich reportażach dla "Dzień dobry TVN" Chajzer lubi poruszać zabawne aspekty naszego życia, jak na przykład to, że młodzi ludzie nie poznawali Krystyny Jandy. Teraz założył szpilki w rozmiarze 48 i próbował w nich chodzić i utrzymać równowagę.

Najpierw jednak Chajzer zapytał gwiazdy płci pięknej, jak one czują się chodząc często w szpilkach?

Za to Joanna Przetakiewicz stwierdziła: - Ja się urodziłam, żeby chodzić w szpilkach, uwielbiam je.

Po tych słowach Filip Chajzer założył swoje "gustowne" czarne szpilki i sprawdził na własnej skórze pod okiem fachowca, jak to jest chodzić w butach na wysokim obcasie.

Efekt? Nie mógł zrobić kroku, stracił równowagę, a już samo zakładanie sprawiło mu ból.

Zresztą zobaczcie sami, jak się męczył

Posted by Dzień Dobry TVN on 31 październik 2015