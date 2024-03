Skupienie Filipa Chajzera przed kolejnymi odcinkami "Tańca z Gwiazdami' zostało właśnie zakłócone. Dokładnie opisał, co stało się w środku nocy w jego domu. Sytuacja mocno wpłynęła na jego synka Aleksa:

Płacz mojego syna dziś rozdarł mi serce.

Postanowił nie zostawić tego bez reakcji.

Filip Chajzer został okradziony

Filip Chajzer podjął się właśnie tanecznego wyzwania i bierze udział w wyścigu po "kryształową kulę" w "Tańcu z Gwiazdami". Dziś jednak nie mógł skupić się wyłącznie na treningach, ponieważ jak się okazało w środku nocy został okradziony:

Jest 15 minut po północy. Pierwszą ofiarą zostaje zamek od furtki. Potem trzech muszkieterów za cel obiera kosza do gry w koszykówkę. Kosz jest z dekatlona, a koszykarz z powołania - zaczął swój wpis na Instagramie.

Kosz do gry w koszykówkę był prezentem dla synka Filipa Chajzera od dziadka. Była to ulubiona zabawa dziecka:

Aleks zawsze kiedy u mnie śpi chce grać w kosza nawet przy mrozie… Ten kosz do koszykówki to prezent, który mój 6 letni syn dostał od dziadka na dzień dziecka w zeszłym roku… Płacz mojego syna dziś rozdarł mi serce.

Filip Chajzer postanowił nie darować złodziejowi tego przestępstwa. Chce odzyskać własność synka, a by zawstydzić tego, który się włamał, obiecał, że jeśli jego dziecko potrzebowałoby podobnego kosza do koszykówki, jest w stanie mu go kupić:

Dlatego mam uczciwą propozycję. Złodzieju (podmiot w tym przypadku zbiorowy) wiem że to czytasz. Oddaj sprzęt przed furtkę. Wniosę sam, a jeśli taki właśnie kosz wymarzyło sobie Twoje dziecko to ja wam kupię taki nowy. Kolejnej nocy będzie do odebrania. Bezkontaktowo. Dlaczego tak ? Na moim bek-jardzie było parę cenniejszych rzeczy, dlatego ten kosz musiał być wcześniej wyparzony. Determinacja spora biorąc pod uwagę ryzyko. Gdybym akurat nie opiekował się przeziębionym synem mógłbym być na dole w domu, a prawo własności rozumiem zerojedynkowo. Więc - masz złodzieju honor?

fot Adam Jankowski/REPORTER

W jednym z odcinków "Tańca z Gwiazdami" była partnerka i synek kibicowali Filipowi Chajzerowi. Mały Aleks trzyma kciuku za formę i drogę taty do finału w programie.

