Filip Chajzer w 2015 roku przeżył jedną z największych tragedii, jaka może spotkać człowieka - jego dziewięcioletni wówczas syn, zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Dziennikarz otwarcie opowiadał, że to dramatyczne wydarzenie odcisnęło piętno na całym jego życiu. Prezenter nie ukrywa, że zmagał się z ciężką depresją.

Po 9 latach od tych tragicznych wydarzeń, Filip Chajzer zdecydował się napisać książkę, w której znalazła się jego przejmująca historia. Ostatnio dziennikarz opublikował na Instagramie fragment ze swojej książki, który dosłownie wycisnął łzy wśród jego obserwatorów...

Filip Chajzer w swojej nowej książce "Niejednoznacznie pozytywny" wraca wspomnieniami do tragicznych wydarzeń sprzed dziewięciu lat, kiedy w tragicznym wypadku samochodowym, zginął jego dziewięcioletni wówczas syn. Dziennikarz w swoim nowym wpisie w mediach społecznościowych poinformował swoich fanów, że książka idzie już do druku, a jej oficjalna premiera będzie miała miejsce 15 maja. Prezenter nie ukrywa, że kiedy kończył swoją książkę, "przeżył dość potężne załamanie"

W dalszej części swojego wpisu Filip Chajzer zdecydował się zamieścić krótki fragment ze swojej książki. Czytając go, trudno powstrzymać łzy...

