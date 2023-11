Filip Chajzer zdobył sympatie widzów swoim poczuciem humoru i dystansem do życia. Ostatnio zniknął z "Dzień dobry TVN" twierdząc, że chce odzyskać równowagę w swoim życiu. Niedługo po tym okazało się, że zaczął działać w branży gastronomicznej — pochwalił się nawet swoim lokalem na Instagramie. Teraz jednak znów zaskoczył i zaprezentował internautom swój nowy food-truck z kebabem. Jesteście zaskoczeni?

Filip Chajzer zaniepokoił swoich fanów, gdy nagle zniknął z "Dzień dobry TVN" i ogłosił, że skupia się na odzyskaniu równowagi w swoim życiu. Dziennikarz jednak nie zrezygnował całkowicie z pracy i postanowił spróbować swoich sił w branży gastronomicznej. W sierpniu Filip Chajzer odebrał klucze od swojej knajpy, czym pochwalił się na swoim Instagramie. Zdradził również, kto będzie mógł u niego napić się kawy i zjeść za darmo. Temat jednak ucichł, a prezenter właśnie pochwalił się kolejnym projektem. Okazuje się, że ulubieniec widzów postanowił otworzyć food-truck'a z kraftowym kebabem.

Mój pierwszy kraftowy GemüseKebap rodem z berlińskiej dzielnicy Kreuzberg jest już PRAWIE gotowy do odpalenia w Warszawie

W dalszej części postu Filip Chajzer zdradził, że food-truck nie jest jeszcze gotowy, ponieważ dąży do idealnego smaku swoich produktów. Opowiedział również historie o tym, jak wpadł na ten pomysł. Wszystko zaczęło się, gdy był jeszcze dzieckiem.

Prawie bo jestem perfekcjonistą i ciągle nie mogę uzyskać perfekcji smaku sosu do donera z lat 90. Nawet u słynnego Mustafy to już dziś nie to...To był jakiś 1990 albo 1991 kiedy razem z mamą Dorotą odwiedzaliśmy tatę Zygmunta w Berlinie Zachodnim. Tata Zygmunt malował i tapetował wtedy berlińskie mieszkania... Nie miał pewnie pojęcia, że zabranie po robocie Filipka na pierwszego w życiu Kebsa sprawi, że za ponad 30 lat dorosły Filip (z tym dorosły to też bez przesady) zapragnie mieć sieć, która przywróci godność temu genialnemu daniu, które berlińscy Turcy robią najlepiej na świecie

— zdradził.