Filip Chajzer znów w formie. Świadczy o tym jego ostatni materiał w Dzień Dobry TVN. Krystyna Janda była ostatnio zaskoczona, gdy jeden ze sprzedawców elektroniki nie poznał jej, gdy robiła zakupy w jego sklepie. Napisała o tym na Facebooku, a historią aktorki i jej "problemem" zajął się Filip Chazjer. Postanowił zapytać mieszkańców Warszawy, czy kojarzą Jandę. Użył do tego... jej tekturowej podobizny!

Krystyna Janda to prawdziwa legenda polskiego filmu i teatru, gwiazda nad gwiazdami. Ale jedynie dla części społeczeństwa. Po historii w sklepie, kiedy sprzedawca nie poznał aktorki, Chajzer postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście był to wyjątek. Okazuje się, że pani Krystyny nie poznała... prawie połowa młodych ludzi pytanych przez dziennikarza. Na szczęście znalazło się kilka osób, które nie miało problemu ze zidentyfikowaniem gwiazdy.

Brawa dla Filipa za świetny materiał!

Posted by Dzień Dobry TVN on 16 października 2015