Już w tę niedzielę zobaczymy półfinał 14. edycji "Tańca z gwiazdami". Wszyscy uczestnicy w pocie czoła doszlifowują swoje choreografie, ale jak się okazało, Anicie Sokołowskiej udało się wymknąć na trochę z sali treningowej. Trudno było jednak spodziewać się, że może mieć do tego taki powód. Wykazała się niezłą odwagą!

Anita Sokołowska zaskoczyła wszystkich tuż przed półfinałem "TzG"

Miniony odcinek "Tańca z gwiazdami" był dla Anity Sokołowskiej szczególnie wyjątkowy, ponieważ miała okazję zatańczyć ze swoim ukochanym bratem. Kosztowało ją to wiele emocji, natomiast oceny jurorów wywołały burzę - ci przyznali im najniższą spośród wszystkich par ilość punktów.

Po wszystkim zastanawiano się nawet, czy Anita Sokołowska ma żal do jurorów, a ta otwarcie przyznała, że było jej przykro. Na smutki nie miała jednak zbytnio czasu, bo prędko musiała rozpocząć przygotowania do półfinału. Dzielą nas od niego już tylko dwa dni! Na dopracowywanie choreografii została już zatem tylko chwila, ale mimo to Anicie i Jackowi Jeschke udało się znaleźć chwilę na zaskakujące zajęcie.

Pawel Wodzynski/East News

Okazało się, że aktorka podjęła dość odważną decyzję i postanowiła... skoczyć na bungee! We wszystkim wspierał ją Jacek, który prędko podbiegł do niej z uśmiechem, gdy tylko znalazła się już na dole. Sama Anita, zanim jeszcze opadły emocje, zwróciła się do odbiorców, mówiąc:

Chciałam Wam pokazać przedsmak tego, co się będzie działo w ''Tańcu z Gwiazdami'', a mianowicie... TO! Ale jazda, no przekroczyłam kolejną granicę w swoim życiu i jest mi z tym bardzo dobrze. Żyję, jestem cała, szczęśliwa, uśmiechnięta i zaraz lecimy na trening z Jacentym

Warto wspomnieć, że już sam udział w "TzG", jak podkreśliła Sokołowska, wiąże się dla niej z wychodzeniem z własnej stresy komfortu i przekraczaniem granic. Najwyraźniej postanowiła wykorzystać to na 100 % i zrobić to, na co na co dzień być może nigdy by się nie odważyła.

Ciekawe, czy i Jacek Jeschke zdecyduje się na taki skok.

