Wystartował nowy sezon "Top Model", który już na starcie dostarczył nam sporo emocji. Po raz kolejny uczestnicy okazali się naprawdę różnorodni i każdy z nich wnosił do castingu coś zupełnie innego! Choć jurorzy w głównej mierze byli zachwyceni kandydatami, są kwestie, które nieszczególnie spodobały się widzom. Nie brakowało gorzkich komentarzy.

Fani oburzeni po pierwszym odcinku "Top Model"

Długo zapowiadana 13. edycja "Top Model" oficjalnie ruszyła! Wygląda na to, że z każdym rokiem format serwuje nam coraz więcej wrażeń, a produkcja chętnie wprowadza drobne zmiany. Jak wiadomo, w tym sezonie nie zobaczymy bootcampu, a uczestnicy od razu będą mogli wejść do Domu Modelek. Zanim to jednak nastąpi, czekają nas castingi!

Pierwszy castingowy odcinek już za nami. Mogliśmy przekonać się, że konkurencja w tym sezonie będzie naprawdę wysoka, a o tytuł "Top Model" powalczą zarówno zjawiskowo piękne kobiety, jak i niezwykle przystojni mężczyźni. Jedną z bardziej wyrazistych postaci podczas pierwszego dnia castingów był Mateusz Nowak, który na początku stanął przed jurorami jako Doris The Diva Doll. Okazało się, że chłopak studiuje aktorstwo, ale poza tym spełnia się jako drag queen.

kadr "Top Model"

Charyzmatyczny i pełen wrażliwości 23-latek przypadł do gustu jurorom, którzy postanowili przepuścić go dalej. Również spora część widzów była nim zachwycona, a w komentarzach na profilu show możemy przeczytać:

Na razie najpiękniejsza twarz

Wydaje się być sympatyczny

Ale wspaniały człowiek!

Prosto do finału proszę od razu

Okazało się, że nie wszyscy fani byli tak zachwyceni. Rozgoryczony występem drag queen był m.in. były uczestnik "Top Model", Kacper Jasiński, który w 10. edycji programu dotarł do półfinału.

A ten cyrk miał coś wspólnego z modelingiem? - grzmiał.

Internauci mają również zastrzeżenia do samego montażu. Wielu wytyka produkcji, że większość uczestników nie została w ogóle pokazana, w a zamian skupiono się głównie na osobach, które i tak nie przeszły dalej.

Szczerze jestem zażenowany tym, co się dzieje w ostatnich edycjach. Więcej czasu jest przeznaczone dla osób, które po prostu się wyróżniają i ''mają przyciągnąć wzrok widzów''. Niestety ma to odwrotny efekt, bo to jest program o modelingu, a nie ''Mam talent'' albo ''Top influencer''

Z roku na rok coraz gorszy montaż, uczestników na jednej dłoni policzę, a w tle dużo różnych twarzy pokazanych dosłownie na parę sekund... Szkoda

Może więcej o modzie, a mniej żenujących momentów?

A ja wy ocenianie pierwszy odcinek nowej edycji "Top Model"?

