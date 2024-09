Ogromne emocje po ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W miniony wtorek fani zobaczyli najnowszą odsłonę kontrowersyjnego eksperymentu, w którym doszło do ślubu Joanny i Kamila. Internauci są zachwyceni pierwszą parą, ale jeden szczegół w najnowszym odcinku mocno ich rozczarował. W komentarzach zawrzało.

Kilka tygodni temu wystartowała dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie poznali wszystkich uczestników, dla których eksperci znaleźli drugie połówki. Śledziliśmy ich przygotowania do ślubów, a wczoraj poznaliśmy pierwszą parę 10. edycji "ŚOPW". Joanna i Kamil powiedzieli sobie "tak", jednak na śluby pozostałych uczestników musimy poczekać. Niestety, okazało się, że w ostatnim odcinku programu TVN tylko jedna para ślubowała sobie miłość i wierność małżeńską.

Po emisji ostatniego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w komentarzach zawrzało!

Fani programu nie ukrywają, że produkcja pokazała tylko jeden ślub w ostatnim odcinku programu. Internauci ruszyli z komentarzami.