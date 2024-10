Za nami już siódmy odcinek show "Moja mama i twój tata" z Katarzyną Cichopek w roli prowadzącej. Program wzbudza coraz więcej emocji, a to, co wydarzyło się w ostatnim odcinku w willi, zszokowało wszystkich. Widzowie wspierają Annę po tym co się stało, a także podziwiają ją za jej reakcje na zachowanie Sławomira.

Fani "Moja mama i twój tata" wspierają Annę

Program prowadzony przez Katarzynę Cichopek, czyli "Moja mama i twój tata" cieszy się ogromną popularnością i mnóstwo widzów z wypiekami na twarzy śledzi losy bohaterów randkowego show Polsatu. W ostatnim odcinku na miejsce Krzysztofa weszła nowa uczestniczka, a to oznacza, że jedna z pań musiała pożegnać się z programem. Tę trudną decyzję mieli podjąć mężczyźni, którzy musieli wyznaczyć uczestniczkę, która ma najmniejsze szanse na znalezienie miłości i ma opuścić ich willę.

Nikt nie spodziewał się jednak tego, że Sławomir będzie chciał wyrzucić Annę z "Moja mama i twój tata"! Para przez ostatnie odcinki była ze sobą bardzo blisko i wszyscy byli pewni, że stworzą zgrany związek. Jego decyzją byli oburzeni pozostali uczestnicy, którzy nic z tego nie rozumieli i nie mogli uwierzyć w to co mówi ich kolega. Sławek przekonywał, że "jest zmęczony tą relacją" i chce, żeby Ania odpadła z programu. Jednak największe kontrowersje wzbudził fakt, że Sławek, zamiast powiedzieć kobiecie o tym wprost, postanowił wyrzucić ją za pomocą innych uczestników. Fani show nie pozostawili na Sławku suchej nitki.

Sławek?? Serio

Sławek, chłopie, jesteś turbo niedojrzały

Facet bez honoru. Wstyd - piszą internauci.

Anna z "Moja mama i twój tata" po emisji odcinka postanowiła odezwać się do fanów za pomocą Instagrama i podzieliła się wymownym postem.

'Magia' istnieje watmosferze chwili, w zapachu, wsmaku, dźwiękach..W samotności i w tłumie ludzi.W oczach drugiej osoby i w wielufizycznych miejscach, które nasotaczają..'Magia' przepełnia cały świat iznajduje się dosłowniewszędzie.'Magia' może daćekstazę oraz wytchnienie,wgląd i zrozumienie, możliwośćtransformacji człowieka irzeczywistości, w którym żyje.. A dzięki niej, można zgłębićpotencjał wolności. I tego Wam z całego serca życzę. - napisała.

Pod jej wpisem zaroiło się od komentarzy od fanów, którzy stanęli za nią murem i postanowili wesprzeć ją po przykrych wydarzeniach związanych ze Sławkiem.

Jesteś bardzo silną kobietą. Brawo. Myślę że wiele kobiet powinno brać z ciebie przykład.

Kobieta z klasą, a do tego przepiękna dusza i wielkie serce. Być autentycznym jak Ty to jest prawdziwa magia, którą nie zrozumie ten, kto nie jest gotów na miłość . Aniu bądź szczęśliwa !Przesyłam ciepły przytulas

Pani Aniu przepiękna z Pani kobieta. Jeżeli partner z programu się pogubił to jego strata, a Pani wielkość,Nie znając Pani, a widząc tak cudowny uśmiech i empatię do ludzi, chciałoby się być Pani koleżanką. Pozdrawiam serdecznie i nadal trzymam kciuki - piszą fani.

Oglądacie program "Moja mama i twój tata"? Komu kibicujecie?

