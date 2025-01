To już koniec udziału Justyny i Łukasza Maciorowskich w programie "Rolnicy. Podlasie". Para, która prowadzi duże gospodarstwo w niewielkiej podlaskiej miejscowości Ciemnoszyje, od trzeciego sezonu programu stała się ulubieńcami widzów i podbiła ich serca. Prywatnie są parą od 17 lat, a od 13 są małżeństwem i razem wychowują czwórkę dzieci. Ich gospodarstwo liczy sobie 350 ha i hodują w nim ok. 600 sztuk bydła. To ogromne przedsięwzięcie i ogrom pracy. Teraz Justyna i Łukasz zdecydowali, że kończą przygodę z programem "Rolnicy. Podlasie" i skupiają się na prowadzeniu gospodarstwa. Jak podsumowali udział w hicie TTV?

Uczestnicy "Rolnicy. Podlasie" odchodzą z programu

Program "Rolnicy. Podlasie" od 2019 roku cieszy się ogromną popularnością i na prawdziwe gwiazdy hitu TTV wyrośli Gienek i Andrzej z Plutycz, Emilia z Laszek czy Justyna i Łukasz z Ciemnoszyj. Teraz okazuje się, że ta ostatnia para podjęła decyzję, aby zrezygnować z dalszej przygody z programem "Rolnicy. Podlasie". Justyna Maciorowska podkreśla, że będzie miło wspominała ten etap ich życia, ale ciężko pogodzić prowadzenie gospodarstwa z ogromną ilością krów, nowe inwestycje, nagrania na TikToka i przygotowanie planu nagrań z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Warto powiedzieć, że my dobrze wspominamy historię naszą, jeśli chodzi o program. Zawsze na pewno z uśmiechem na twarzy będziemy wspominali te wszystkie nagrania, ludzi, których dzięki programowi poznaliśmy - przyznała Justyna z Ciemnoszyj w filmie opublikowanym w serwisie YouTube

Łukasz dodaje, że para absolutnie nie żałuje udziału w programie, ale teraz chcą skupić się na swojej pracy w gospodarstwie, gdzie mają jasny podział obowiązków:

Pierwsze sezony były bardzo fajne. Przygoda była super. Nie możemy powiedzieć, że czegokolwiek żałujemy, bo przygoda niesamowita, świetna! dodał Łukasz z 'Rolników. Podlasie'

Justyna i Łukasz z "Rolników. Podlasie" już wcześniej rozważali odejście z programu?

Para dołączyła do serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie" w drugim odcinku trzeciego sezonu i błyskawicznie zdobyli sympatię widzów, a Justyna zaskakiwała swoją pracowitością. Niestety intensywne prace w gospodarstwie, wychowanie czwórki dzieci sprawiały, że ciężko było parze "zgrać się z ekipą" i już w ostatnim sezonie rzadko pojawiali się na ekranie:

Już w ostatnim sezonie dość rzadko byliśmy nagrywani dlatego, że dość ciężko było nam się zgrać z ekipą, ciężko nam było się tutaj zgrać z jakimiś pracami, albo miałem pilny wyjazd przyznał Łukasz

W kolejnym sezonie para już się nie pojawi, bo podjęli ostateczną decyzję, aby pożegnać się z programem. Okazuje się, że na potrzeby "Rolników. Podlasie" często pojawiali się razem przed kamerą, a w rzeczywistości każde z nich zajmuje się zupełnie innymi pracami na gospodarstwie i zazwyczaj pracują oddzielnie:

W kolejnym sezonie nie będziemy występowali już w programie. Wstrzymujemy naszą współpracę z programem. I powody są bardzo banalne. Bardzo proste. Program, w którym braliśmy udział, wymuszał na nas wykonywanie prac wspólnie. Prac, które tak naprawdę wykonujemy zazwyczaj osobno. wyznała szczerze Justyna Maciorowska.

Łukasz z "Rolników. Podlasie" o tym, co wymuszał na nim udział w programie

Łukasz Maciorowski z "Rolników. Podlasie" podkreśla, że on nie lubi prac związanych z krowami, a na potrzeby programu "wręcz był przymuszany" do nich, a co więcej para nie ukrywa, że rolnictwo wymaga od nich coraz więcej czau i kreatywności, aby gospodarstwo było opłacalne, dlatego chcą się temu poświęcić w pełni.

Opłacalność w rolnictwie wymusza na nas coraz więcej pracy, coraz więcej inwencji, kreatywności w tym, co robimy, więc tego czasu spędzonego wspólnie przy wspólnych pracach mamy coraz mniej. No i o ile w programie mogliście oglądać, że żona pracowała przy zasiewach zbóż czy czymś podobnym – mogło to nawet wyglądać dość nienaturalnie – na co dzień to akurat nie ma miejsca. Trzeba, to pomaga, ale sporadycznie. Ja znowu przy krowach wręcz byłem przymuszany, żeby nagrywać. przyznał Łukasz Maciorowski.

