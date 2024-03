Anna Popek właśnie rozstała się z telewizją TVP i po 30. latach musi zmierzać nową drogą, która na nią czeka. Jak sama wspomniała nie była gotowa na taki obrót sprawy, więc nie poinformowała fanów, jakie ma plany wobec swojej kariery. Internauci nie kryją smutku!

Anna Popek chwilę po dodaniu wpisu na Instagram odnośnie jej rozstania z telewizją TVP, mogła liczyć na wielkie wsparcie ze strony fanów, którzy wciąż nie mogą pogodzić się z jej odejściem. Jak wynika z wpisu dziennikarki- to nie była jej decyzja, więc na pewno jest nią zaskoczona i potrzebuje ciepłych słów wsparcia. Na szczęście przez 30 lat pracy zyskała wielką popularność, a co za tym idzie rzeszę wiernych fanów, którzy teraz dają o sobie znać w komentarzach.

Jest Pani ikoną polskiego dziennikarstwa, osobą którą uwielbiają miliony Polaków. Mało osób w tym zawodzie zrobiło tak wiele jak Pani. Tak... nadchodzi wiosna, a potem Pani ulubiony czerwiec i czereśnie . Więc jeśli pory roku się zmieniają to rządy tym bardziej. Jest w operze takie powiedzenie,.. dłużej tenora niż dyrektora.. Myślę że jeszcze wszystko przez Panią!!!.. Życzę cudownej wiosny i dużo słońca w życiu

Zaraz potem Popek mogła liczyć na jeszcze większą dawkę dobrej energii ze strony internautów: