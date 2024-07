Ewelina Lisowska miała zaledwie jeden dzień, by nauczyć się samby do "Tańca z Gwiazdami"! A wszystko z powodu rewolucji w show, której nikt się nie spodziewał! Ewelina Lisowska, która odpadła z "Tańca z gwiazdami" w ostatnim odcinku, wróciła do programu! Dlaczego? Poważnej kontuzji stopy doznała Anna Cieślak, dlatego zgodnie z regulaminem do programu wróciła para, która odpadła w ostatnim odcinku.

Piosenkarka i tancerz Tomasz Barański mieli zaledwie jeden dzień na nauczenie się kroków samby. W najbliższym odcinku wykonają dwa tańce - foxtrota, którego uczyli się już wcześniej i sambę. Jak udało nam się dowiedzieć, Ewelina i Tomek trenowali wczoraj aż 10 godzin! Dziś od rana mieli kolejne zajęcia w studiu programu oraz próby z innymi parami. Czy uda im się dobrze wypaść na tle innych par, które miały na naukę nowego tańca aż tydzień? Czy Iwona Pavlović, która popłakała się w ostatnim odcinku, gdy okazało się, że Ewelina Lisowska odpada z programu, będzie dla niej wyrozumiała? Noty od jurorów mogą zdecydować o przejściu pary do kolejnego odcinka, bo widzowie ostatnio nie uratowali ich w głosowaniu SMS-owym.

Znana są przypadki z zagranicznych edycji, gdy para, która wróciła do programu z powodu kontuzji jednego z uczestników, wygrywała program! Były też sytuacje, gdy para która dostała kolejną szansę, od razu odpadała z programu. Czy taki los spotka dziś Ewelinę i Tomka? Okaże się w najbliższym odcinku "Tańca z gwiazdami" - piątek 20.00 Polsat.

AKTUALIZACJA

Co o morderczym treningu z Eweliną mówi Tomek?

„Na sali treningowej z ostatniej doby spędziliśmy 10 godzin. To nie mój rekord, ale Eweliny z pewnością tak, bo nie miała jeszcze tak intensywnego treningu w programie”, powiedział Tomek.

Tancerz twierdzi, że samba nie była dobrym wyborem.

„To trudny taniec, chyba najtrudniejszy z tańców latynoamerykańskich, więc poszliśmy trochę na żywioł, tym bardziej, że już zdążyliśmy trochę odpuścić, wypaść z rytmu codziennych treningów. Jednak przez te ostatnie dwa dni daliśmy z siebie wszystko i pokażemy dziś to, co udało nam się przygotować najlepiej jak potrafimy”.

A jak przed tym ważnym odcinkiem czuje się Ewelina?



„Czeka nas dzisiaj nie lada wyzwanie, żeby dobrze zatańczyć sambę, na której przygotowanie mieliśmy jeden dzień. Nie mam nic do stracenia, ale mam dużą tremę właśnie ze względu na bardzo krótki czas w jakim musieliśmy przygotować ten taniec. Obydwoje kochamy tańczyć, więc nawet jeżeli okaże się, że ta samba to mój ostatni taniec który zatańczę w programie to i tak tego nie żałuję”