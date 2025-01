Fani Tomasza Fornala i Sylwii Gaczorek z niepokojem obserwują, co dzieje się w ich związku. Para od miesięcy nie publikuje wspólnych zdjęć, a siatkarz usunął część fotografii z ukochaną. Czy to oznacza definitywny koniec ich relacji?

Reklama

Tomasz Fornal usunął zdjęcia z Sylwią Gaczorek

Tomasz Fornal, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy, i Sylwia Gaczorek, popularna influencerka oraz fryzjerka, od dłuższego czasu tworzyli zgrany duet. Ich związek często pojawiał się w mediach społecznościowych, a fani chętnie śledzili ich wspólne chwile. Jednak od sierpnia 2024 roku coś się zmieniło – oboje przestali publikować wspólne zdjęcia.

To pierwszy sygnał, który wzbudził niepokój fanów. Wielu z nich zaczęło spekulować, czy para nadal jest razem, czy może jednak ich miłość to już przeszłość. Niepokojące plotki nasiliły się, gdy internauci zauważyli, że Tomasz Fornal usunął niektóre zdjęcia, na których był ze swoją partnerką. To wywołało lawinę pytań – czy siatkarz chce całkowicie odciąć się od przeszłości?

Brak interakcji między nimi w mediach społecznościowych tylko podsyca domysły. Jeszcze niedawno Sylwia Gaczorek często komentowała posty Tomasza Fornala, a on odwzajemniał jej uwagę. Teraz – cisza...

Instagram @tomfornal

Fani nie mają wątpliwości: Fornal i Gaczorek się rozstali?

Obserwatorzy błyskawicznie wychwycili zmiany i zaczęli pytać o status związku siatkarza i jego partnerki. Pod postami Sylwii i Tomasza pojawiło się mnóstwo komentarzy z pytaniami, jednak żadne z nich nie zdecydowało się odpowiedzieć:

Rozstaliście się?

Ej no nie mówcie, że nie jesteście razem! - rozpisują się fani.

Na ten moment Fornal i Gaczorek nie zabrali głosu w sprawie. Jednak wszystkie sygnały – brak wspólnych zdjęć, usunięcie fotografii i brak interakcji – mogą sugerować, że para rzeczywiście się rozstała.

Czy Tomasz i Sylwia zdecydują się na oficjalne oświadczenie? Na razie pozostaje tylko czekać na ich reakcję.

Jak poznali się Sylwia Gaczorek i Tomasz Fornal?

Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek to para, która przez długi czas budziła ogromne zainteresowanie fanów. Ich związek wydawał się idealny – on utalentowany siatkarz, ona popularna influencerka i fryzjerka. Choć początkowo nie afiszowali się ze swoją relacją, z czasem zaczęli coraz chętniej dzielić się wspólnymi chwilami. Jak wyglądała ich historia miłości?

Choć Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek nigdy oficjalnie nie ogłosili początku swojego związku, fani już w 2023 roku zauważyli, że między nimi jest coś więcej niż tylko przyjaźń. Pierwsze plotki pojawiły się, gdy zaczęli publikować zdjęcia z tych samych miejsc, ale osobno. Szybko okazało się, że influencerka coraz częściej pojawia się na meczach Tomasza, co wzbudziło jeszcze większe zainteresowanie.

Wkrótce potem para zaczęła otwarcie publikować wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Sylwia Gaczorek chętnie udostępniała momenty z życia prywatnego, pokazując swoje wsparcie dla siatkarza. Ich relacja wyglądała na bardzo harmonijną – spędzali razem czas, podróżowali i nie szczędzili sobie czułych gestów.

Tomasz Fornal, choć raczej stronił od dzielenia się prywatnością, również zaczął coraz częściej zamieszczać zdjęcia z ukochaną. Fani pokochali tę parę – wydawali się idealnie dobrani. Przez długi czas wszystko wskazywało na to, że Tomasz i Sylwia tworzą udany związek. Jednak w drugiej połowie 2024 roku zaczęły pojawiać się pierwsze niepokojące sygnały.

Myślcie, że para odniesie się do spekulacji?

Reklama

Zobacz także: TYLKO U NAS! Fani dopatrują się rozstania Julii Żugaj i Wojtka Kuciny. Tancerz zdradził nam prawdę ws. ich relacji!