TYLKO U NAS! Klaudia El Dursi podzieliła się radosną nowiną. Wszystko wyszło w naszym wywiadzie

Z Klaudią El Dursi udało nam się porozmawiać podczas finału 13. edycji "Top Model". Jak wiadomo, to właśnie ten program stał się dla niej przepustką do wielkiej, medialnej kariery. Dziś Klaudia jest jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiego show biznesu, a także uwielbianą prowadzącą "Hotelu Paradise". I to właśnie w kontekście tego programu Klaudia El Dursi przekazała podczas naszego wywiadu radosne wieści!