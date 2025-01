"Hotel Paradise" zadebiutował na antenie TVN7 w 2020 roku i mimo upływu lat i powstałych już 9. sezonach, wciąż cieszy się ogromną popularnością. Widzowie z niecierpliwością wyczekują na kolejne odsłony programu, a te zbliżają się już wielkimi krokami! Ekipa "Hotelu Paradise" już rozpoczęła zdjęcia do kolejnych dwóch edycji show, które tym razem poprowadzi Edyta Zając. Gwiazda właśnie pochwaliła się pierwszymi ujęciami z planu i naprawdę trudno oderwać od niej wzrok!

Edyta Zając prowadzącą "Hotel Paradise"

Przypomnijmy, że dotychczas prowadzącą "Hotel Paradise" była Klaudia El Dursi, jednak z powodu wielkich zmian w jej życiu prywatnym, tym razem nie zobaczymy jej w tej roli w kolejnych dwóch sezonach. Jak bowiem wiadomo, Klaudia El Dursi spodziewa się trzeciego dziecka i w tej chwili skupia się na przygotowaniach do przyjścia na świat maluszka. Z tego też względu produkcja "Hotelu Paradise" podjęła decyzję, że w nadchodzących dwóch sezonach Klaudię El Dursi zastąpi doskonale wszystkim znana Edyta Zając! Modelka ma już doświadczenie w prowadzeniu podobnego formatu, bo w 2023 prowadziła reality show "True Love".

Edyta Zając zachwyca na planie "Hotelu Paradise"

Kilka dni temu ekipa "Hotelu Paradise" wyleciała już na realizację zdjęć do nowego sezonu programu. Przypomnijmy, że w poprzednich dwóch edycjach program był realizowany w malowniczym Wietnamie, a jaką destynację produkcja show obrała tym razem? Jak się okazało, są to Filipiny! Rajskie krajobrazy, turkusowe wody i piękne plaże - to wszystko czeka na uczestników nowej odsłony show.

Niedawno Edyta Zając pochwaliła się pierwszymi ujęciami z nowej lokalizacji "Hotelu Paradise", a teraz pokazała kadry zza kulis.

Witam się z Wami z raju - przekazała szczęśliwa Edyta Zając

Edyta Zając zachwyca swoją klasą, energią i piękną stylizacją! Gwiazda nie zapomniała też o zdjęciu z panem lektorem, z którym zdążyła się już poznać na planie "True Love".

Nie za wiele mogę Wam jeszcze zdradzić, ale mogę pokazać to, co dzieje się poza planem. Mam ze sobą Pana Lektora, a z nim nigdy nie jest nudno - dodała gwiazda

Będziecie oglądać nowy sezon "Hotelu Paradise", w którym w roli prowadzącej zobaczymy Edytę Zając?

