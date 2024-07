Edyta Zając ma żal do Tomasza Niecika? Piękna modelka pojawiła się w dzisiejszym wydaniu Dzień Dobry TVN i zdradziła, jak wyglądały kulisy drugiej edycji show "Agent - Gwiazdy". Niestety, w ostatnim odcinku to właśnie Edyta Zając najgorzej poradziła sobie z testem i odpadła z programu. Teraz żona Jakuba Rzeźniczaka skomentowała to, co działo się na planie "Agenta" i zdradziła, za co ma żal do Tomka Niecika.

Reklama

Edyta Zając komentuje wypowiedzi Tomka Niecika o Agencie

Edyta Zając przyznała, że nie żałuje swojego udziału w programie i gdyby tylko mogła, to z chęcią by do niego wróciła. I chociaż pomiędzy uczestnikami czasami dochodziło do niezbyt przyjemnych sytuacji, to Edyta zapewniła w DDTVN, że wszystkie gwiazdy świetnie się dogadywały i stworzyły fajną paczkę znajomych, którzy chętnie spędzali wspólnie czas również w czasie wolnym w Argentynie. Edyta Zając, podobnie jak kilka dni temu Olga Frycz, skomentowała również wypowiedzi Tomasza Niecika, który w DDTVN mówił, że pozostałe gwiazdy "Agenta" chciały go zniszczyć. Modelka nie ukrywa, że ma żal do muzyka disco-polo.

Zobacz także: Olga Frycz w DDTVN zdradza kulisy "Agenta" i ostro ocenia Tomasza Niecika: "To kłamca!". O co chodzi?

(...) jeśli się jest w tak dużej grupie osób, przez 24 godziny na dobę praktycznie razem, w ciągłym kontakcie, no to jest to normalne, że czasem jakieś mniejsze konflikty powstają. Ja osobiście takowych nie miałam, więc też jak słyszałam kilkakrotnie wypowiedzi np. Tomka Niecika to było mi troszeczkę personalnie przykro, bo myślałam, że się w miarę fajnie dogadywaliśmy. Człowieka poznaje się po tym, jak wypowiada się na temat innych więc tak myślałam sobie, że trochę tam było podkoloryzowane z jego strony, pewne sytuacje. Aczkolwiek wiadomo, zdarzają się różne sytuacje czasem milsze czasem mniej milsze, ale raczej tworzyliśmy taką fajną całość. Spędzaliśmy wspólnie czas nawet poza nagraniami, więc to też świadczy o tym, że ludzie z różnych środowisk, umówmy się i z show-biznesu, związani z muzyką, radiem, telewizją, no i gdzieś tam ja też z branży modelingowej, potrafiliśmy się ze sobą dogadać, a przy okazji spędzać fajnie czas.

Edyta Zając w rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem przyznała również, że oglądając drugą edycję programu "Agent - Gwiazdy" była zadowolona z tego, w jaki sposób została pokazana.

Faktycznie zdarzały się sytuacje, które nie były fajne i nie zawsze się miło to oglądało. Ja osobiście zapominałam o tym, że te kamery są i faktycznie byłam w 100% sobą. Miło mi siebie oglądać, bałam się tego, że zrobię coś czego będę się wstydzić, czego będę żałować, a faktycznie tak nie jest więc jestem zadowolona.

Żałujecie, że Edyta Zając odpadła z programu "Agent - Gwiazdy"? Zobaczcie, co modelka napisała na swoim profilu na Instagramie chwilę po zakończeniu ostatniego odcinka show!

Zobacz także

Zobacz także: Co pod rękawiczkami ukrywa uczestniczka programu „Agent” Edyta Zając–Rzeźniczak?

Edyta Zając odpadła z programu "Agent - Gwiazdy".

Instagram

Reklama

Modelka ma żal do Tomasza Niecika.