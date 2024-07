Olga Frycz odpowiada na zarzuty Tomasza Niecika! Aktorka odniosła się do wypowiedzi swojego kolegi z programu "Agent - Gwiazdy", który podczas ostatniego wywiadu w Dzień Dobry TVN stwierdził, że pozostałe gwiazdy chciały go zniszczyć.

Jak już wiemy, w ostatnim odcinku programu "Agent - Gwiazdy" odpadła właśnie Olga Frycz. Aktorka pojawiła się w dzisiejszym wydaniu DDTVN, gdzie zdradziła, jak wyglądały kulisy show. Przy okazji skomentowała wypowiedź Tomasza Niecika i zapewniła, że wszyscy uczestnicy bardzo się polubili.

Okazuje się, że Tomek Niecik jest strasznym kłamczuszkiem. On powiedział u was, jak ostatnio był: "Nikt mnie nie polubił, od początku było coś takiego o człowiek sukcesu trzeba mu pojechać, trzeba go zniszczyć". To jest oczywiście wszystko nieprawda. On tak mówi, że my go chcieliśmy zniszczyć, ale to jest nieprawda - zapewniała Olga Frycz. Tam każdy pojechał blady, tak samo nie widział, co nas czeka w tym programie. I każdy inaczej reaguje na stres. Jedni obgryzają paznokcie, a inni wyzywają ludzi, Tomek akurat do tej grupy należy, którzy wyzywają ludzi. Obrażanie ludzi, obrażanie kobiet, opowiadanie seksistowskich żartów po prostu bardzo mnie osobiście denerwowało. Głośno mówiłam, że nie życzę sobie, żeby takie żarty opowiadał w moim towarzystwie.