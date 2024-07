Edyta Pazura o przygotowaniach do świąt

Edyta Pazura sama przygotowuje wigilijną kolację i to aż na 30 osób! Gwiazda w "Dzień Dobry TVN" opowiedziała, że u niej w domu świąteczne szaleństwo zaczęło się już miesiąc temu. A czy Cezary Pazura pomaga w przygotowaniach? Zobaczcie!

Przed Edytą Pazurą nie lada wyzwanie, ponieważ musi przygotować kolację na dużą ilość gości. Na szczęście może liczyć na pomoc swojej mamy, która w kryzysowych sytuacjach mocno ją wspiera:

Edyta nie tylko gotuje sama, ale także dekoruje dom. Niedawno pochwaliła się własnoręcznie wykonanymi stroikami. Żona znanego aktora bardzo chce, aby jej rodzina, która przyjeżdża z Krakowa była zadowolona:

Ja mam rodzinę z Krakowa, więc muszę im zapewnić nocleg, jedzenie na trzy dni i zabawy dla dzieciaków. Miesiąc wcześniej zabrałam się do pracy. To jest taka data, gdzie zaczynam ogarniać te grubsze sprawy, czyli mycie okien, zaglądania do miejsc, do których rzadko zaglądamy, czyszczenie od góry do dołu domu. Sprawy lżejsze jak robienie pierogów zostawiam na koniec.