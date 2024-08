To wyjątkowy dzień dla Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony"! Rolnik już nie ukrywa swojego szczęścia i pokazał wyjątkowy kadr ze ślubu. Waldemar pozuje u boku swojej ukochanej, która oczarowała wyglądem w efektownej sukni z odważnym dekoltem. Tylko spójrzcie na zdjęcie pary!

Reklama

Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" oczarowali swoim wyglądem na ślubie

16 sierpnia to ważny dzień dla Doroty i Waldemara, którzy poznali się w wielkim hicie Telewizyjnej Jedynki. Zaledwie kilka godzin temu rolnik pokazał wyjątkowy kadr ze swoją ukochaną- Waldemar z "Rolnik szuka żony" pochwalił się swoim szczęściem i ogłosił, że razem z Dorotą są w fantastycznych humorach ze względu na wyjątkową datę. Internauci próbowali się dowiedzieć, o co chodzi, ale Waldemar milczał. Teraz okazuje się, że zakochani wybrali się na ślub! Do sieci trafiło już zdjęcie z tej romantycznej uroczystości. Partnerka Waldemara wyglądała pięknie.

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Waldemar z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pokazał zdjęcie z Dorotą i ogłosił, że wybrali się na ślub. Ukochana rolnika wyglądała zjawiskowo w różowej sukni, która delikatnie podkreśliła jej ciążowy brzuszek. Rolnik z kolei postawił na czarny, elegancki smoking. Razem prezentowali się świetnie! Widać, że są ze sobą naprawdę bardzo szczęśliwi. Tylko spójrzcie na wspólne zdjęcie Doroty i Waldemara! Para jak z obrazka?

Myślicie, że wkrótce Waldemar i Dorota zdradzą u kogo bawili się na weselu?

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Reklama

Oglądaliście dziesiątą edycję "Rolnik szuka żony" i kibicowaliście Waldemarowi i Dorocie? Spodziewaliście się, że tak potoczą się losy tej dwójki? Przypominamy, że już w październiku zakochani powitają na świecie ich wspólne dziecko.

Zobacz także