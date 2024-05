Prywatne życie Waldemara od dawna wzbudza zainteresowanie fanów „Rolnik szuka żony”. Uczestnik 10. edycji matrymonialnego show nierzadko wzbudzał kontrowersje swoimi wypowiedziami. Internauci często wypytują go o związek z Dorotą. Teraz mężczyzna zaskoczył wszystkich i tuż przed Dniem Matki przekazał radosną nowinę. Okazało się, że para spodziewa się dziecka.

Waldemar i Dorota z „Rolnik szuka żony” będą mieli dziecko

Nie tak dawno Waldemar z „Rolnik szuka żony” wspomniał, że marzy o córeczce. To rozbudziło emocje wśród fanów, jednak chyba nikt się nie spodziewał, że uczestnik 10. edycji programu jeszcze w maju przekaże radosną nowinę. Razem z Dorotą zostaną rodzicami!

Party.pl

Na taką chwilę czekałem bardzo długo – napisał we wpisie.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Waldemar i Dorota będą mieli córkę. Pod wpisem z nagraniem, w którym dumni rodzice chwalą się swoim szczęściem, pojawiło się mnóstwo komentarzy od podekscytowanych internautów.

A to niespodzianka! Gratuluję.

Gratulacje!

Juhu! Rewelacja!

Wow! Super, gratulacje dla was!

Gratulacje. Dużo zdrówka i sił dla Dorotki. A dla całej rodziny dużo miłości.

Gratulacje! Bądźcie szczęśliwi.

Super i to dziewczynka! Serdecznie wam gratuluję.

Wow! Gratulacje! Dużo zdrówka.

Gratulacje, wspaniała wiadomość, widać w was miłość ponad wszystko.

Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno w mediach pojawiły się plotki o rozstaniu Waldemara i Doroty. Dzisiaj wiemy, że te doniesienia nie miały nic wspólnego z prawdą. Natomiast wszystko wskazuje na to, że związek tej pary rozkwita. Teraz uczestnik „Rolnik szuka żony” i jego ukochana czekają na rozpoczęcie nowej przygody. Pod koniec kwietnia Waldemar i jego partnerka podzielili się radosnymi informacjami. Oboje przygotowywali się do tego, by zamieszkać razem. Niedługo przyda się więcej miejsca dla nowego członka rodziny.

Spodziewaliście się tego?

Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" spodziewają się dziecka instagram.com/c5waldi_passion_farmer/